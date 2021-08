Luftfilter sollen an Schulen in BW den Betrieb gewährleisten - trotz Corona-Varianten. Doch Allheilmittel gibt es nicht, kommentiert Anno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Die Lösung klingt verlockend einfach: Raumluftfilter für alle Klassenräume, dann kann an den Schulen wieder unterrichtet werden wie vor der Corona-Krise. Es klingt so verlockend, dass in Baden-Württemberg seit Tagen über kaum etwas anderes diskutiert wird. Ein regelrechter Luftfilter-Hype.

Wie so oft folgt auf den Hype die Ernüchterung. Zumindest, wenn man sich mit dem Thema Luftfilter genauer beschäftigt.

Baden-Württemberg übernimmt 50 Prozent der Kosten

Vergleichsweise einfach ist es, ein mobiles Luftfiltergerät in einem Klassenraum aufzustellen. Es gibt laute Stromfresser und Geräte, deren Filter häufig und aufwendig gewartet werden müssen. Aber es gibt auch Geräte, die nicht mehr Geräusche machen als eine Spülmaschine und mit UV-Licht Viren zuverlässig abtöten. Für 1.000 Euro sind Modelle zu haben, die für einen 30 bis 40 Quadratmeter großen Klassenraum ausreichen.

Anno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg SWR

Frischluft gibt es nur durch Lüften

Die Landesregierung legt ein 60 Millionen Euro-Förderprogramm für den Kauf solcher Geräte auf. Städte und Gemeinden müssen selbst die Hälfte der Kosten übernehmen, wenn sie mobile Luftfilter für eine Schule anschaffen wollen. Im Idealfall würden also 120 Millionen Euro investiert. Das würde reichen, um annähernd jeden Klassenraum auszustatten. Doch zum einen wird längst nicht jede Stadt und Gemeinde das Geld aufbringen. Und zum anderen haben mobile Luftfilter einen Nachteil: Sie behandeln die Luft, die bereits im Raum ist. Frischluft gibt es nur durch Lüften. Das ist die deutlich preiswertere Variante, um die Virenkonzentration in der Luft zu verringern. Bloß die Fenster aufzumachen sorgt aber auch nicht unter allen Bedingungen für einen optimalen Luftstrom. Und im Winter wird es schnell ungemütlich.

Einbau von raumlufttechnischer Anlagen wird Jahre dauern

Bleiben noch die raumlufttechnischen Anlagen, quasi Klimaanlagen mit Luftfiltern, fest im Gebäude eingebaut. Sie sorgen für Frischluft und können Viren herausfiltern. Der Städtetag hat einmal überschlagen, was es kosten würde, alle Klassenräume im Land damit auszurüsten: eine Milliarde Euro. Der aufwendige Einbau an so vielen Schulgebäuden im Land inklusive Ausschreibung und Planung würde sich über Jahre hinziehen. Mal ganz abgesehen von der Frage, wer das alles bezahlt. Eine Milliarde Euro - das ist beinahe das Volumen des Nachtragshaushalts, über den der Landtag in den kommenden Wochen berät.

Da klingt ein Vorschlag des baden-württembergischen Städtetags realistischer: Die Städte schlagen vor, den Einbau raumlufttechnischen Anlagen in die Schulbauförderung des Landes aufzunehmen und damit über viele Jahre hinweg immer wieder auch Geld zu solchen Maßnahmen beizusteuern.

Schnelle Erfolge gibt es mit Luftfiltern nicht

Klar ist: Schnelle Erfolge im Anti-Viren-Kampf an den Schulen wird es mit Luftfiltern gleich welcher Art nicht geben. Es gibt nicht die eine einfache Lösung, sondern immer nur ein Bündel von Maßnahmen, um Schulen durch die Pandemie zu bringen: Luftfilter, Masken, PCR-Tests, verbesserte digitale Ausstattung. Die Werkzeuge sind da, es ist Zeit für Konzepte. Für jede einzelne Schule und übrigens auch für Kitas. Wenn im September die Ferien enden, wird niemand sagen können, das sei überraschend gekommen. Und niemand wird sich damit herausreden können, eine weitere Corona-Welle sei nicht zu befürchten gewesen.