Hundebesitzer in Friedrichshafen (Bodenseekreis) müssen künftig deutlich mehr Steuer für ihre Vierbeiner zahlen. Der Gemeinderat beschloss am Montag, die Hundesteuer nach 25 Jahren zu erhöhen. Ab kommenden Jahr steigt die jährliche Steuer demnach für den Ersthund um 40 auf 132 Euro, für jeden weiteren Hund um 80 auf 264 Euro. Auch die Steuer für Zwingerhunde steigt deutlich an. Auch für Wachhunde und sogenannte Hausmeisterhunde wird dann eine Steuer fällig, sie waren bislang ausgenommen. Aktuell sind fast 2.000 Hunde im Stadtgebiet gemeldet. Der Gemeinderat beschloss unter anderem auch eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer sowie der Bestattungsgebühren und Bäder-Eintrittspreise. mehr...