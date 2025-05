Die Landesregierung stellt eine Viertelmilliarde Euro für Krankenhäuser in Baden-Württemberg bereit. Mit dem Geld sollen Großbauprojekte für Krankenhäuser gefördert werden.

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag die finanzielle Förderung von Bauprojekten an Kliniken beschlossen. Dafür stellt das Land insgesamt 248 Millionen Euro bereit. Nach Angaben von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sollen damit sieben große Bauprojekte und vier Planungsraten abgedeckt werden.



Eines der größten Bauprojekte befinde sich am Standort Offenburg (Ortenaukreis). Hier entsteht ein neues Logistikzentrum, das künftig alle Krankenhäuser im Kreis versorgen soll. Auch die Kliniken in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) und Esslingen sollen von der Förderung des Landes profitieren. Hier seien Umbauungen und Modernisierungen geplant.

Bis 2026 mehr Fördermittel für Krankenhäuser geplant

Bis einschließlich 2026 waren ursprünglich rund eine Milliarde Euro für die Investitionsförderung von Krankenhäusern vorgesehen. Diese Summe wird laut Lucha durch ein Sofortprogramm für 2024/2025 um weitere 300 Millionen Euro ergänzt. Nach Angaben des Gesundheitsministers soll 2026 auch die Pauschalförderung von Krankenhäusern ansteigen.



Auch weitere Kliniken im Raum Heidelberg, Konstanz, Stuttgart, im Rems-Murr-Kreis und Kreis Ravensburg sollen von den Fördermitteln profitieren. Mit den Planungsraten sollen große Baumaßnahmen in Albbruck (Kreis Waldshut), Balingen (Zollernalbkreis) und Stuttgart gefördert werden.