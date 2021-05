Der Lockdown macht einsam. Möglicherweise deshalb legen sich immer mehr Menschen in der Corona-Krise ein Haustier zu. Das hat Hester Pommerening bestätigt. Sie ist Pressereferentin beim Deutschen Tierschutzbund: "Viele Tierheime haben uns zurückgemeldet, dass gerade im letzten Sommer von Anfragen überschwemmt worden seien." So habe allein ein Tierheim in Berlin an einem Wochenende mehr als 500 Anfragen bekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten dann genau überprüfen, wer tatsächlich an einem Tier interessiert sei und wer spontan den Gedanken gehabt habe, gegen die Einsamkeit ein Tier anzuschaffen. Schließlich gehe es darum, die Schützlinge in ein Zuhause für immer zu vermitteln. Warum sie den Tierwunsch allein aus Einsamkeit heraus für keine gute Idee hält, hat Hester Pommerening SWR Aktuell Moderator Bernhard Seiler erklärt. mehr...