Am Donnerstagmorgen bildet sich in Baden-Württemberg vielerorts dichter Nebel und Hochnebel, dabei bleibt es zunächst noch frostig bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Später kommt die Sonne vor allem in den Hochlagen durch, am Nachmittag scheint aber vielerorts die Sonne. Dazu bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis 5 Grad in Karlsruhe, in Teilen des Landes bleibt es aber kalt bei bis zu minus drei Grad auf der Ostalb.