Auch wenn die Gesamtzahl der Neuerkrankungen gering ist: Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken infolge einer HPV-Infektion an Rachenkrebs. Übertragen wird das humane Pampillomvirus – kurz HPV – zum Beispiel durch Oralsex. Fast jeder steckt sich in seinem Leben einmal an, meist schon bei den ersten sexuellen Erfahrungen.