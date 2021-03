per Mail teilen

Seit einiger Zeit zeigt sich der Kreis Schwäbisch Hall als Sorgenkind Baden-Württembergs - wenn es um Neuinfektionen rund um das Coronavirus geht. Unter den Kommunen im Kreis gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Nach einem massiven Anstieg der Corona-Inzidenz löst die Gemeinde Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) die benachbarte Stadt Schrozberg als Hotspot in Baden-Württemberg ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner legte bis zum Montagabend auf einen Wert von 1059,4 Fälle (Stand: Montag, 19 Uhr) zu. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 274 Neuinfektionen in der 5.300 Einwohner-Kommune registriert, wie der Landkreis mitteilte.

Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre

Für Blaufelden und die anderen Kommunen des Landkreises gelten seit eineinhalb Wochen unter anderem Kontaktbeschränkungen und eine strenge Maskenpflicht auch tagsüber. Unterschreitet die Inzidenz an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Wert von 200, werden diese automatisch aufgehoben.

So berichtete der SWR am 20. März von der Ausgangssperre im Kreis Schwäbisch Hall:

Auch andere Kommunen im Kreis kämpfen weiter gegen steigende Zahlen. Schrozberg, nach Corona-Ausbrüchen in Betrieben und einem Kindergarten lange einer der bundesweiten Hotspots, weist eine Inzidenz von 481,2 Fällen aus, die bereits seit Wochen sehr hohen Werte in Crailsheim liegen bei 723,9 und Braunsbach erreicht 846,1.

Kreis Schwäbisch Hall deutschlandweiter Hotspot

Der Landkreis Schwäbisch Hall gehört zu den Hotspot-Regionen in Deutschland. Zudem war der Kreis Schwäbisch Hall zuletzt der einzige Landkreis in Baden-Württemberg mit einer Inzidenz von über 400.