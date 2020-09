In einem Hotel in Friedrichshafen-Ailingen ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Die Hotelgäste wurden teilweise mit einer Drehleiter evakuiert, verletzt wurde niemand.

