Theoretisch dürfen Hotels in Baden-Württemberg rund um die Weihnachtsfeiertage öffnen. Aber lohnt sich das überhaupt?

Der Landesvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Baden-Württemberg, Fritz Engelhardt, begrüßt die in Aussicht gestellten Öffnungen von Hotels und Gasthöfen über die Weihnachtsfeiertage.

Ob sich eine Öffnung für gerade mal vier Übernachtungen lohne, müsse jeder Betrieb für sich entscheiden: "Für die Betriebe, die im zweiten Shutdown jetzt zugemacht haben, für die wird es schwer", so Engelhardt im SWR-Interview. Hotel-Betriebe ließen sich eben nicht wie Automaten ein- oder ausschalten. Mitarbeiter müssten aus der Kurzarbeit geholt werden, Lieferanten müssten angefragt werden - und diese hätten ebenso unter den Folgen der Pandemie gelitten. "Das ist nicht mehr so einfach wie in den Zeiten vor Corona," so Engelhardt weiter. "Und dann kommt es auch darauf an: Wie viele Gäste fragen dann letztendlich nach?"

Bundeskanzlerin mit Kritik an Hotelöffnungen

Trotz Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Mehrheit der Bundesländer über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlauben, darunter auch Baden-Württemberg. Merkel kritisierte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Montag bei einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums vor allem die Pläne besonders von der Corona-Pandemie betroffener Länder, über Weihnachten in Großstädten Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben.

Es sei nicht kontrollierbar, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte besuchten, begründete Merkel demnach ihre Kritik. Dies kann der Dehoga-Landeschef nicht bestätigen. Viele Stammgäste hätten in Baden-Württemberg die Hotels und Gasthäuser bereits angefragt, so Engelhardt im SWR. Damit seien explizit Familienbesuche geplant - Großeltern etwa, die nach langer Zeit ihre Enkel wiedersehen wollten. Einen Missbrauch der Lockerungen über Weihnachten sehe er daher nicht. Außerdem gebe es ein überzeugendes Hygiene-Konzept.

Der Vorsitzende des Dehoga Baden-Württemberg, Fritz Engelhardt aus Pfullingen (Kreis Reutlingen) picture-alliance / Reportdienste Lino Mirgeler

Tourismusminister Guido Wolf (CDU) nannte die Hotelöffnung für Familien über die Festtage richtig. "Aus meiner Sicht sind separate Übernachtungen in Hotels sicherer als Übernachtungen mit mehreren Personen in möglicherweise beengten Räumlichkeiten", betonte er. Die FDP spricht hingegen von einer "Pseudo-Öffnung", die nicht weit genug gehe. "Eine Öffnung für vier Übernachtungen inmitten eines unbestimmten Lockdowns - wie soll das für Hotels attraktiv sein?", kritisierte der tourismuspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Erik Schweickert. Nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten wäre eine Öffnung für neun Übernachtungen möglich gewesen.

Auszahlung der November-Hilfen in der Kritik

Gleichzeitig äußerte Engelhardt Kritik an der Bundesregierung bezüglich der verzögerten Ausbezahlung der angekündigten November-Hilfen. "Die vollmundig angekündigten November-Hilfen sind noch nicht angekommen. Die sind absolut berechtigt und die helfen der Branche aus dieser Situation", so Engelhardt. "Aber bisher ist noch nichts angekommen. Alles Faktoren, die die Entscheidung, zu öffnen, für die Betriebsinhaber schwierig machen."

Im November und Dezember unterstützt der Bund Firmen und Solo-Selbstständige, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Insgesamt sind dafür derzeit rund 30 Milliarden Euro veranschlagt.

Schließungen in der Pandemie: Wer soll für weitere Finanzhilfen zahlen?

Die aufkommende Diskussion über die Finanzierung entsprechender Hilfen konterte derweil Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Sie wies Vorwürfe zurück, die Bundesländer würden sich nicht ausreichend an den Finanzhilfen in der Corona-Pandemie beteiligen. Die CDU-Politikerin betonte im SWR, Bund und Länder würden abgestimmt agieren.

Zwar seien Hilfsgelder überwiegend vom Bund gekommen. Baden-Württemberg habe aber auch zusätzlich allein 330 Millionen Euro an Hilfen unter anderem für Hotels und Gastronomie aufgewendet. "Wir kommen dieser Verpflichtung nach." Allerdings brauche es eine längerfristige Strategie bis ins Frühjahr hinein, damit die Wirtschaft mehr Sicherheit bekomme.