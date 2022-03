per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen. Doch diese ist inzwischen nicht mehr so wichtig, denn die Politik hat den Wert vor zwei Wochen abgeschafft. Die Corona-Regeln orientieren sich nun an der sogenannten Hospitalisierungsrate - die Anzahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden. Während die einen sagen, dass die längst überfällig war, fordern andere weitere Anhaltspunkte.