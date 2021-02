Die Landesministerien in Baden-Württemberg könnten beim Homeoffice in der Pandemie eine Vorbildfunktion einnehmen. In der Praxis ergibt sich ein uneinheitliches Bild, zeigt eine Anfrage im Landtag.

Ein Großteil der Beschäftigten in den Landesministerien arbeitet zur Zeit im Homeoffice - rund 70 bis 90 Prozent. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Im Umwelt-, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Justizministerium sind es sogar rund 95 Prozent. Schlusslicht ist das Kultusministerium, dort waren Anfang Februar etwas über die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 52 Prozent, präsent an ihrem Arbeitsplatz tätig. Der Anteil der Mitarbeitenden im Kultusministerium, die über eine Homeoffice-Möglichkeit verfügten, liegt allerdings höher, bei 65 Prozent. Arbeiten am eigenen Esstisch anstatt am Schreibtisch im Ministerium? So könnte die Arbeit bei manchen Ministerums-Mitarbeitenden derzeit aussehen (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance Kritik an Kultusministerin Eisenmann Der SPD-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag, Andreas Stoch, nennt dies eine unrühmliche Ausnahme. Seiner Ansicht nach beweisen diese Zahlen, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nichts mit Digitalisierung am Hut habe. Die Landtags-SPD hatte ihre Anfrage nach dem Anteil der Homeoffice-Beschäftigungen in den Ministerien damit begründet, dass Arbeitgeber aufgerufen worden seien, Heimarbeit und mobiles Arbeiten wegen der Pandemie verstärkt zu ermöglichen.