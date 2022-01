Landesweit viele Aktionen zum Holocaust-Gedenktag

Heute vor 77 Jahren befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. An vielen Orten in Baden-Württemberg wird an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Die zentrale Gedenkfeier für Baden-Württemberg findet als Online-Veranstaltung in Ravensburg statt. Die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras (Grüne), wird am Mahnmal für deportierte Sinti an der St. Jodokskirche einen Kranz niederlegen. Weitere Teilnehmer sind der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU), und der Vorstandsvorsitzende des Landesverbands der Sinti und Roma Baden-Württemberg, Daniel Strauß. In Ravensburg wurde 1937 ein kommunales Zwangslager zur Inhaftierung der örtlichen Sinti und Roma errichtet.

Erinnerung im Bistum Rottenburg-Stuttgart

Rottenburgs katholischer Bischof Gebhard Fürst kommt am Donnerstagvormittag in die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Hailfingen/Tailfingen. Gemeinsam mit dem Rottenburger Oberbürgermeister Neher, dem Gäufeldener Bürgermeister Schmid und Vertretern der israelitischen Religionsgemeinschaft und des Gedenkstättenvereins erinnert er an die Opfer des Holocausts.

Musik zum Gedenktag in Hechingen

In der Synagoge Hechingen findet am Abend ein Konzert statt unter dem Motto "In den finsteren Zeiten / wird da auch gesungen werden?". Das Programm versucht, eine Antwort auf diese titelgebenden Worte Bertolt Brechts zu finden – oder, genau genommen, viele verschiedene. Denn neben Werken jüdischer Komponisten und Dichter aus dem Lager Theresienstadt tragen Tarek El Barbari (Gesang, Rezitation, Klavier) und Philip Dahlem (Klavier) auch armenische, arabische, sephardische, katalanische und deutsche Musik und Texte vor.

Universität stellt Datenbank vor

Die Universität Tübingen hat in einer Datenbank biografische Informationen über tausend Menschen zusammengestellt, die nach ihrem Tod während der NS-Zeit ohne ihr Einverständnis in der dortigen Anatomie landeten. Ihre Biographien wurden im Rahmen des Tübinger Forschungsprojekt „Gräberfeld X“ ermittelt.

Gräberfeld X in Tübingen SWR Beschorner

Gedenken in Präsenz im Bürgerhaus am Seepark

In Freiburg wird der Holocaust-Gedenktag mit einer Gedenkveranstaltung der Stadt und des SWR Studios Freiburg begangen. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt, aus Platzgründen im Bürgerhaus am Seepark. Dafür war eine Voranmeldung nötig. Vergangenes Jahr gab es pandemiebedingt einen Livestream aus dem Freiburger Theater.

Schicksal "asozialer" Verfolgter steht im Mittelpunkt

Im Zentrum der Veranstaltung steht das Schicksal von Menschen, die von den Nazis willkürlich als "Asoziale" verfolgt wurden und deren Geschichte bislang öffentlich kaum wahrgenommen und gewürdigt wurde. "Asoziale" waren für die Nazis unter anderem Bettler, Obdachlose, Wanderarbeiter - Sinti und Roma bezeichneten sie als "geborene fremdrassige Asoziale".

Gedenken auch in anderen Kommunen

Auch andere Kommunen in Südbaden gedenken in verschiedenen Formen der Opfer der Nazis. In Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) beispielsweise hat der Friedensrat Markgräflerland bereits am Sonntag eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Am jüdischen Friedhof wurden dabei unter anderem Bilder von Kindern aus Müllheim und Badenweiler gezeigt, die von den Nazis nach Auschwitz deportiert worden waren.

Brennende Lichter in der Region Heilbronn-Franken

Zum offiziellen Holocaust-Gedenktag werden am Donnerstag an verschiedenen KZ-Gedenkstätten Lichter entzündet, als Zeichen der Erinnerung und Mahnung. Unter anderem wird die Gedenkstätte am Hessentaler Bahnhof in Schwäbisch- Hall ab 18 Uhr hell erleuchtet, um der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee zu gedenken. Und auch das Klinikum am Weissenhof in Weinsberg erinnert heute mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal neben der Klinikkirche an die Opfer des Nationalsozialismus. Allein aus der damaligen Heilanstalt Weinsberg waren 908 Patienten in die Tötungsanstalt nach Grafeneck gebracht worden. Das Euthanasieprogramm hatte am 18. Januar 1940 offiziell unter dem Decknamen T4 begonnen. Insgesamt fielen dem Ausrottungsprogramm etwa 300.000 psychisch kranke Menschen zum Opfer.

Gedenken mit Rundgang in Bad Schönborn

In Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) findet wie jedes Jahr am Holocaust-Gedenktag ein Rundgang vom jüdischen Friedhof zur Gedenkstele des in der Nazizeit ermordeten SPD-Politikers Ludwig Marum statt. Am selben Ort entzünden Mitglieder des Aktionsbündnisses "Zeichen setzen" Kerzen und erinnern an die Schicksale der im ehemaligen KZ Kislau im Ortsteil Mingolsheim inhaftierten Männer.

Die Aktion ist Teil des bundesweiten Flashmobs "Lichter gegen Dunkelheit", mit dem Gedenkstätten auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Auch in anderen Städten wird der Opfer des Holocaust gedacht - unter anderem in Rastatt wehen die Flaggen zum Gedenken auf Halbmast.

Kirchen gegen jede Form von Antisemitismus

Man sehe es als Vermächtnis, das Gedenken weiterzuführen, so der badische evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in einer gemeinsamen Erklärung mit der württembergischen Landeskirche. Beide Landesbischöfe dankten den Überlebenden, die bis ins hohe Alter bereit waren und sind, als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über die Gräuel zu berichten. Die Zeitzeugen hätten vor allem vielen jungen Menschen den Blick geschärft für die Macht des Bösen, so die Kirchen weiter. Gleichzeitig warnten Cornelius-Bundschuh und der württembergische Landesbischof Frank Otfried July davor, den Holocaust durch Vergleiche mit Corona-Maßnahmen zu relativieren. Man trete zudem jeder Form des Antisemitismus entgegen.

Viele Aktionen auch im Rhein-Neckar-Raum

An der zentralen Gedenkstätte in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wird Oberbürgermeister Rene Pöltl (parteilos) einen Kranz niederlegen. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler der Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule mit persönlichen Beiträgen an das Schicksal jüdischer Mitbürger erinnern.

Stolpersteine sollen an den Holocaust erinnern dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Axel Heimken

In Mannheim werden Stolpersteine geputzt

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost wird unter anderem der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei Stolpersteine putzen. Auch zahlreiche Kirchengemeinden in der Region werden mit Gedenkstunden an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sagte Klaus Müller, Landeskirchlicher Beauftragter für das christlich-jüdische Gespräch in der evangelischen Landeskirche in Baden dem SWR.

Kippenheimer Jüdin hält Gedenkrede im Bundestag

Inge Auerbacher, eine in Kippenheim (Ortenaukreis) geborene Jüdin, hält anlässlich des Holocaust-Gedenktags vor dem Deutschen Bundestag die Gedenkrede.

Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher bei einem Zeitzeugen-Gespräch mit 100 Kindern und Jugendlichen im Landtag von NRW. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Inge Auerbacher wurde 1934 in Kippenheim geboren und wuchs als einziges Kind in einer strenggläubigen jüdischen Familie auf. Als junges Mädchen erlebte sie die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Im Alter von sieben Jahren wurde sie mit ihren Eltern aus Göppingen-Jebenhausen deportiert und kam für mehrere Jahre ins KZ Theresienstadt - sie überlebte. Ihre Erlebnisse während des Holocaust hat sie in Büchern, in Gedichten und Geschichten thematisiert. Zum Holocaust-Gedenktag 2019 sprach Inge Auerbacher bereits vor der UNO.

Strafvereitelung statt Aufarbeitung

Ignoriert oder aktiv hintertrieben - die strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus geschah in Deutschland in den Jahrzehnten nach dem Holocaust nur mangelhaft. Der Jurist Mehmet Daimagüler kritisiert das in seinem Buch "Das rechte Recht". Als Rechtsanwalt vertritt er Opfer von NS-Verbrechen in aktuellen NS-Prozessen vor Gericht. Der dazugehörende Podcast ist in der ARD Audiothek unter dem Namen "SWR Aktuell Mondial" zu finden.