Viele Menschen in Baden-Württemberg freuen sich über die derzeit herrschenden hohen Temperaturen. Doch dieses heiße Wetter im September hat auch seine Schattenseiten.

Vielerorts in Deutschland war es am Dienstag sommerlich - und in einigen Städten kratzten die Temperaturen sogar an der 35-Grad-Marke. Auch am Mittwoch scheint viel Sonne in Baden-Württemberg und es bleibt bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad weiterhin sommerlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt jedoch gegen Nachmittag und Abend von der Alb bis zum Schwarzwald und auch weiter südlich vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Donnerstag wird es dann bei einem Mix aus Sonne und Wolken etwas kühler, bei Maximalwerten zwischen 21 und 28 Grad.

Freibadsaison in vielen Städten Baden-Württembergs verlängert

Wegen des schönen Wetters haben manche Städte und Gemeinden im Land sogar die Freibadsaison teilweise verlängert. In Heilbronn kann beispielsweise im Freibad Neckarhalde nun noch bis Ende des Monats geschwommen werden. Das hänge neben den hohen Temperaturen auch mit den Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise zusammen, sagte ein städtischer Sprecher. Auch Freibäder etwa in Ulm, Mannheim, Tübingen, Freiburg, Stuttgart und Heidelberg haben die Badesaison verlängert.

Bereits 2018 und 2019 zu wenig Niederschlag

Die warmen Temperaturen und zu wenig Niederschlag bringen aber auch schwerwiegende Probleme mit sich. Die Wasserstände an zahlreichen Flüssen in Baden-Württemberg sind derzeit deutlich zu niedrig. Einige Landratsämter warnen daher bereits vor unnötigem Wasserverbrauch. Das Problem: Bereits 2018 und 2019 hat es zu wenig Niederschlag gegeben.

2020 fielen in Baden-Württemberg von April bis Juli nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) nur rund 57 Prozent des Niederschlags, der für diesen Zeitraum üblich ist. Die Folge: "Wenn es lange nicht regnet, werden die Bäche vom Grundwasser gespeist", sagte der Referatsleiter für Fließgewässer Ökologie, Uwe Bergdolt. Und wenn dieser Zustand über mehrere Jahre anhält, ist der Grundwasserspeicher nicht mehr ausreichend gefüllt. Ein paar Tage Regen brächten dann nur noch kurzfristige Entspannung.

Wasserentnahme aus Flüssen und Seen eingeschränkt

So ist beispielsweise wegen der anhaltenden Trockenheit die Wasserentnahme aus Seen und Flüssen im Landkreis Heilbronn weiter beschränkt. Das Landratsamt Heilbronn hat die Allgemeinverfügung jetzt bis Ende Oktober verlängert. Anfang August wurde die Wasserentnahme erstmals eingeschränkt. Entnehmen von Wasser aus Seen, Bächen und Flüssen zum Bewässern wurde untersagt, vorerst bis Dienstag. Da es aber weiter trocken ist, wurde die Allgemeinverfügung bis zum 31. Oktober verlängert. Weiterhin erlaubt bleibt das Schöpfen mit Handgefäßen, zum Beispiel mit einer Gießkannen oder Eimern. Landwirte dürfen für die Produktion von Lebensmitteln auch nur beschränkt Wasser aus Gewässern entnehmen.

Landratsamt bittet Bürger Wasser zu sparen

Die niedrigen Pegelstände sorgen auch für Probleme in der Region Karlsruhe. Dort hat das Landratsamt die Bürger zum Wassersparen aufgerufen. Damit folgt die Verwaltung dem Appell der Ämter im Enzkreis und den Kreisen Rastatt und Calw. Die Bevölkerung wird gebeten, kein Wasser mehr aus Bächen zu entnehmen, um etwa den eigenen Garten zu bewässern. Leidtragende seien dabei Fische und andere Kleinstlebewesen, die in diesen Tagen um das Überleben kämpfen. Die Situation werde sich erst entspannen, wenn sogenannter Landregen mit größeren Mengen Wasser einsetzt.