Raus in die Natur, rein ins Vergnügen. Die Nachfrage nach Umweltprojekten für Kinder und Jugendliche ist hoch. Anbieter gibt es viele, wie den Naturschutzbund und die Naturschutzjugend.

Klima- und Artenschutz genießt bei der Jugend einen hohen Stellenwert. Das bestätigt auch die Landesgeschäftsführerin der BUND-Jugend Baden-Württemberg, Sabine Renelt.

"Wir merken, dass sich viele junge Leute dafür interessieren."

Sie berichtet, dass zum Beispiel mehr Kinder an dem Wettbewerb "Naturtagebuch" teilnehmen. Dabei könnten sie einfach einen Bach oder Baum vor der Haustür beobachten und darüber Tagebuch führen. Durch die Corona-Pandemie sei das Interesse an solchen Angeboten noch gestiegen, bestätigt Nico Teerenstra, Landesgeschäftsführer der Naturschutzjugend (NAJU) Baden-Württemberg. Viele hätten die Lockerungen im Sommer abgewartet.

"Dieses Jahr sind wir quasi überfallen worden mit Anfragen."

Lokale Angebote: Juniorranger

Neben den Angeboten der beiden Umweltverbände gibt es auch lokale Angebote, beispielsweise die Juniorranger im Nationalpark Schwarzwald. Hier können sich Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zu Naturexperten ausbilden lassen. In kleinen Gruppen lernen sie dort Grundlegendes über die Natur und Tiere. Sie beschäftigen sich mit der Ökologie, gehen der Frage auf den Grund, warum es den Nationalpark gibt und lernen, wie man sich mit Karte und Kompass orientiert. Die Treffen sind kostenlos, da Bildungsarbeit im Nationalparkgesetz verankert ist. In fast allen Bundesländern gibt es Angebote wie diese, in Baden-Württemberg auch in den Biosphärengebieten Schwarzwald und Schwäbische Alb. Und die Nachfrage ist hoch: Der Nationalpark führt sogar eine Warteliste für die Juniorranger.

Die Naturschutzjugend

Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die Jugendorganisation des Naturschutzbunds Deutschland (NABU). Sie bietet regelmäßige Programme an, aber auch einzelne Angebote, wie Gruppenstunden, Aktionstage oder Ferienprogramme. Aktuell im Programm der NAJU Baden-Württemberg sind beispielsweise "Besseresser"-Kurse. Hier werden Fragen erörtert, wie: Woher kommt eigentlich Schokolade? Wie zaubere ich ein leckeres Gericht? Und wachsen Spaghetti an Bäumen? Aber auch Projekte zum Thema "Grünes Wegenetz" finden statt. Hier werden Wege für Tiere eingerichtet, wie grüne Brücken zur Straßenüberquerung. Das Angebot der Umwelt- und Naturschutzaktivitäten richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren. Mit mehr als 80.000 Mitgliedern ist die NAJU einer der größten Jugendumweltverbände der Bundesrepublik.

Mangel an Ehrenamtlichen

Derzeit gibt es rund 100 aktive NAJU-Ortsgruppen. Es fehlen allerdings ehrenamtliche Helfer, um genügend Angebote für alle Interessierten anzubieten.

"Sonst könnten wir sogar doppelt so groß sein"

Das liegt Teerenstra zufolge auch am achtjährigen Gymnasium, an Bachelorstudiengängen und Auslandsaufenthalten. Dadurch fehle vielen die Zeit zur Mithilfe.