Ende Oktober (30.10.) beginnen die Herbstferien in Baden-Württemberg. Reisebüros im Land berichten nun von einer hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen für diese Zeit. Gerade Familien mit schulpflichtigen Kindern wollten die eine Woche Herbstferien noch einmal als Verlängerung des Sommers nutzen, berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV). Dementsprechend seien die klassischen Reiseziele rund ums Mittelmeer in den Reisebüros wieder sehr gefragt. Für diesen Herbst setzt sich allerdings der Trend aus dem Sommer fort, dass sehr kurzfristig gebucht wird - im Durchschnitt vier bis sechs Wochen vor geplanter Abreise, zum Teil noch deutlich kurzfristiger. So sagt es etwa einer der größten deutschen Reiseveranstalter, Alltours. Vor allem Spanien (hier besonders die Kanaren und Mallorca), Griechenland und auch die Türkei seien beliebt. Noch gebe es dort zahlreiche Angebote. Auch weil in vielen Ländern die Saison in diesem Jahr verlängert worden sei. Hotels und Ferienanlagen würden also oft länger als sonst üblich Gäste empfangen. Gestiegen sind gegenüber dem vergangenen Jahr vielerorts allerdings die Preise. Insgesamt - so der Reiseverband - liege man beim Umsatz aber immer noch gut 60 Prozent unter dem vor Corona üblichen Niveau.