Das Nachtleben geht wieder los: Clubs aus Baden-Württemberg planen erste Öffnungsschritte

Laut der neuen Corona-Verordnung dürfen Clubs und Diskos in BW wieder öffnen. Clubbetreiberinnen und -betreiber des Landes haben aber klare Forderungen an die Politik.

Montagabend in der Stuttgarter Innenstadt: Ein junger Mann schiebt einen mit Deko-Artikeln beladenen Wagen in einen Laden an der Königsbau Passage. Für den 20-jährigen Verkäufer steht der Feierabend an. Das Stuttgarter Nachtleben hat Samuel Naidenof noch nie richtig kennengelernt - als er 18 wurde ist die Pandemie losgegangen und die Clubs mussten schließen. "Diese Zeit kommt nie zurück, ich verpasse sie", beklagt er.

Doch am Dienstag (22.02.) machte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Hoffnung. Laut dem Grünen-Politiker dürfen die Clubs in der Warnstufe wieder ihre Pforten öffnen. Allerdings unter strengen Zugangsbeschränkungen, wie es in der neuen Corona-Verordnung heißt. Ab dem 23. Februar dürfen vollständig Geimpfte, Geboosterte und Genesene, die zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorweisen können, eingelassen werden. Im Innenraum gelte die Maskenpflicht mit Ausnahme der Tanzfläche.

Nicht alle Clubs in Baden-Württemberg können so kurzfristig öffnen

Für Clubbetreiber Sascha Mijailovic aus Stuttgart ist die strenge Zugangsbeschränkung verkraftbar.

"Ohne Maske auf der Tanzfläche ist grundsätzlich schon mal super. Schade, dass Geboosterte jetzt auch etwas brauchen, das hilft der ganzen Impfgeschichte nicht, wenn man jetzt immer noch zusätzlich zum Testen rennen muss. Aber wir probieren es jetzt mal."

Am Wochenende will er seinen Club, das "Kowalski", wieder öffnen. "Wir müssen nur einmal kurz durchfegen."

Für Clubbetreiberin Carolin Ott aus Mannheim war die Maskenpflicht auf der Tanzfläche ebenfalls das wichtigste Kriterium. "Es ist aber bisschen blöd, dass Testzentren so abgebaut wurden oder sie oft schon um 20 Uhr schließen. Das wird Einige in der Spontaneität hemmen", so Ott.

Sie selbst wird ihren Nachtclub "Disco Zwei" aber nicht so schnell wieder öffnen können: "Ich hatte zwei Jahre zu. Ich brauche jetzt neues Personal, muss Versicherungen zahlen." Auch möchte sie dem Personal dann eine dauerhafte Perspektive bieten. "Ich mache nicht für zwei Wochen mal kurz auf", so Ott. Sie hoffe, dass im Frühling die Beschränkungen weiter fallen und sie dann mehr Planbarkeit hat.

Clubkultur Baden-Württemberg fordert weitere finanzielle Hilfen

Sprecher der IG Clubkultur Baden-Württemberg, Simon Waldenspuhl, hat für die strengen Zugangsregeln ebenfalls Verständnis. "Wir sehen ja ein Stück weit, dass Clubs und Diskotheken Orte sind, wo Infektionen stattfinden können." Jetzt sei es aber wichtig, dass es für die erste Zeit nach der Eröffnung der Clubs nochmals finanzielle Hilfen gibt. Bei einer freiwilligen Schließungen soll zudem weiterhin die Überbrückungshilfe gelten, fordert er.

"Viele Clubs werden noch Zeit brauchen mit dem Öffnen, eine Teil-Maskenpflicht ist personalintensiv bei der Umsetzung und die Zutrittsregeln an der Tür sind ja immer noch recht streng"

Clubbetreiber: Clubs sind nicht größte Treiber der Corona-Pandemie

Laut Clubbesitzer Sascha Mijailovic ist es für die Politik immer am einfachsten die Clubs zu schließen. "Die Politik spricht ja zu ihren Wählern, und das sind in den meisten Fällen nicht die Clubgänger, sondern eher die älteren Leute."

Die Politik sehe in den Clubs eine zu große Bedrohung - in den drei Monaten, als sein Club letztes Jahr öffnen durfte, habe es keinen einzigen Fall der Ansteckung gegeben. "Wir haben letztes Jahr sogar einen Luftreiniger eingebaut für 15.000 Euro. Es hieß - das macht ihr und dann seid ihr fein. Aber am Ende zählt das alles nichts mehr und das regt mich auf", so Mijailovic. Trotz aufwendiger Vorkehrungen mussten die Clubs wieder schließen. "Zu sagen, dass wir die Treiber der Pandemie sind, das verstehe ich nicht." Auch der Sprecher der Clubkultur Baden-Württemberg Simon Waldenspuhl sieht in Clubs keine größere Gefahr, als beispielsweise in Bars.

Laut der neuen Corona-Verordnung vom 23. Februar dürfen Clubs und Diskos in Baden-Württemberg unter strengen Zugangsbeschränkungen öffnen. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Soeder/dpa

Sozialarbeiter: Feiern gehört zur Jugend dazu

Er hat in den letzten Jahren den Eindruck bekommen, dass die gesellschaftliche Wertschätzung für das Nachtleben in der Pandemie generell gestiegen sei. "Das Nachtleben ist auch sozialer Sicht, kultureller Sicht und wirtschaftlicher Sicht wichtig", so Waldenspuhl.

Simon Fregin von der "Mobilen Jugendarbeit Stuttgart" bekommt als Streetworker in der Innenstadt mit, was junge Leute machen, wenn die Clubs geschlossen sind: "Der Stuttgarter Schlossplatz war letzten Sommer wie ein großer Club: Menschen kommen in Gruppen mit Musikboxen, feiern tanzen, zelebrieren ihre Jugend". In den kalten Wintermonaten ginge das aber nicht, was bei vielen zu Frust und schlechten Gefühlen führe. Man gehe in die Schule, zur Arbeit, aber alles, was zum Jugendleben dazugehört, das sei verboten, so Fregin.

"Auch ein Stück weit den Exzess auszuprobieren, Rauscherfahrung sammeln, das darf ich plötzlich nicht mehr. Also muss ich eigentlich nur funktionieren, ohne dass ich leben darf."

Mit einer Öffnung der Clubs könne man die jungen Menschen wieder auffangen und eine gewisse Freiheit zurückgeben. Auch sei in einem Club ein geregeltes Feiern möglich.

Verkäufer Samuel Naidenof blickt schon voller Vorfreude auf die anstehende Eröffnung. "Ich würde sofort in die Clubs gehen, direkt feiern und alles genießen", strahlt der 20-Jährige. "Da gibt es viel nachzuholen."