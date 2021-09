Ministerin Hoffmeister-Kraut neue Präsidentin des Tourismus-Verband

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist die neue Präsidentin des Tourismusverbands des Landes. Die Delegierten des Verbandes wählten die Ministerin laut einer Mitteilung am heutigen Donnerstag als neue Vorsitzende. Sie folgt dem früheren Tourismusminister Guido Wolf (CDU) nach, der fünf Jahre lang an der Spitze des Verbands gestanden hatte. Hoffmeister-Kraut sprach angesichts der Corona-Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen von der "schwersten Krise seit Bestehen des Verbands". Baden-Württemberg habe sich aber als ein attraktives Urlaubsziel behaupten können. "Gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren arbeiten wir mit Hochdruck daran, bald wieder an die Erfolgszahlen aus der Zeit vor Corona anknüpfen zu können", so Hoffmeister-Kraut.