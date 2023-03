Der Aschermittwoch ist zwar schon lange her: karnevalistischer Tanzsport hat aber quasi immer Saison. In Stuttgart fanden an diesem Wochenende die Deutschen Meisterschaften statt. Mit zahlreichen Garden und Tanzmariechen. Und bei den Paaren hatte ein Duo aus der Region Stuttgart genauer gesagt aus Leinfelden beste Chancen auf den Titel.