Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg auf neuem Höchststand

Landesweite Inzidenz kratzt an 200er-Marke

Auch am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 4.000 weitere Fälle, 97 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand.