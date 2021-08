In der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung spielt die Inzidenz zwar keine große Rolle mehr. Eine Art Gradmesser ist sie aber nach wie vor. In Heilbronn ist der Wert auf über 100 gestiegen und steht aktuell bei fast 118. Das ist der höchste Wert derzeit in Baden-Württemberg. Was heißt das jetzt?