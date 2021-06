per Mail teilen

Strahlende Gesichter, gutes Essen und ein glückliches Brautpaar: Die eigene Hochzeit soll perfekt sein. Hier erfahren Sie, was aktuell in Baden-Württemberg möglich ist.

Die Themen im Überblick:

Ist ein Junggesellenabschied in BW wieder möglich?

Ein Junggesellenabschied ist möglich, wenn die geltenden Kontaktbeschränkungen beachtet werden. In Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen, bei Inzidenzen unter 50 kann ein Junggesellenabschied mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten stattfinden. Dabei zählen vollständig Geimpfte und Genesene nicht mit und auch Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgerechnet.

Als ein Haushalt gilt eine abgeschlossene Wohneinheit wie etwa eine Wohnung, eine Wohngemeinschaft, Wohngruppe oder ein Einfamilienhaus. Paare, die nicht zusammenleben, gelten ebenfalls als ein Haushalt.

Kirchliche Trauung mit hunderten Gästen

Standesamtliche Trauungen sind unabhängig von der Inzidenz mit höchstens zehn Personen möglich. Die Kinder der Eheschließenden, die Standesbeamtin oder der Standesbeamte sowie geimpfte oder genesene Personen zählen nicht mit. Außerdem besteht die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen.

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2020 in Baden-Württemberg mehr als 50.500 Ehen geschlossen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa Themendienst

Bei Inzidenzen unter 100 sind kirchliche Trauungen in Innenräumen mit theoretisch unbegrenzter Teilnehmerzahl möglich, Voraussetzung ist ein Hygienekonzept. Allerdings wird die Zahl der Gäste in der Praxis durch die Abstandsregel von 1,5 Metern begrenzt, diese gilt sowohl vor als auch während des Gottesdienstes. Auch bei Gottesdiensten im Freien muss der Mindestabstand eingehalten werden. Außerdem dürfen hier höchstens 500 Personen teilnehmen. Der Gottesdienst muss nicht mehr bei der örtlichen Polizeibehörde angemeldet werden, allerdings müssen die Daten der Teilnehmenden erfasst und den zuständigen Behörden auf deren Verlangen zur Nachverfolgung von Kontakten vorgelegt werden. Dabei ist der Datenschutz zu beachten.

Manch ein Paar hat seine Hochzeit bereits mehrfach verschoben. Hören Sie hier die SWR2-Sendung "Geld, Markt, Meinung" vom 29.5.2021 zum Thema:

Sowohl bei einer Trauung in der Kirche als auch unter freiem Himmel gilt eine Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit einem entsprechenden ärztlichen Attest. Gesang ist seit dem 7. Juni wieder erlaubt, so lange die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Allerdings muss auch dabei die Maske getragen werden.

In privaten Räumlichkeiten sind Hochzeitsfeiern bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 mit nicht mehr als fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten möglich. Liegt die Inzidenz stabil unter 50 (oder 35), dürfen bis zu zehn Personen aus drei Haushalten zusammen feiern. Geimpfte oder genesene Personen sowie zum jeweiligen Haushalt gehörende Kinder bis einschließlich 13 Jahren zählen nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu.

Als ein Haushalt gilt eine abgeschlossene Wohneinheit wie etwa eine Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohngruppe oder ein Einfamilienhaus. Paare, die nicht zusammenleben, gelten ebenfalls als ein Haushalt.

Trotz Pandemie: Landwirt Johannes Walter aus Sigmarswangen bei Sulz (Kreis Rottweil) hat seiner Freundin einen ganz besonderen Heiratsantrag gemacht:

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis stabil unter 35, können Hochzeiten wieder in gastronomischen Einrichtungen mit bis zu 50 Personen gefeiert werden. Die Restaurantbetreibenden müssen sich an die geltenden Hygieneanforderungen halten. Dazu gehört beispielsweise, dass die Zahl der Gäste auf der Grundlage der räumlichen Kapazität begrenzt werden muss, sodass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Außerdem muss regelmäßig gelüftet und Oberflächen gereinigt werden. Die Gäste benötigen einen negativen Corona-Test oder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Außerdem gilt auf dem Weg zum Sitzplatz oder beim Aufstehen eine Maskenpflicht.

Wieso zählen Geimpfte und Genesene im Restaurant?

Die Tatsache, dass Geimpfte und Genesene bei privaten Feiern nicht mitgezählt werden, bei Feiern im Restaurant aber schon, sorgt in den sozialen Netzwerken für Unverständnis. "Bei Inzidenzen unter 35 sind Feiern im Gastgewerbe mit bis zu 50 Personen möglich, weil dort die Veranstalter – d.h. in der Regel der Gastronom zusammen mit dem Ausrichter – Hygienevorgaben einzuhalten haben, insbesondere ist auf die Abstandsregel hinzuwirken", so ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage des SWR. Damit Gastronomen also die erforderlichen Hygienevorgaben einhalten können, gelten hier die "drei G": getestet, genesen oder geimpft.

Aus Sicht des Ministeriumssprechers sind Feiern in Restaurants eher als förmliche Feiern gedacht, bei denen zwar 50 Personen beliebiger Haushalte erlaubt seien, aber die Abstandspflicht und Hygienevorgaben und die grundsätzliche Maskenpflicht gelte (bis zur Einnahme des Sitzplatzes in der gastronomischen Einrichtung). Auch Tanzen sei nicht erlaubt. "Der typische Anwendungsfall dürften eher Jubiläumsfeiern von Vereinen, Parteien und Unternehmen u. ä. sein, weniger die private ausgelassene Feierlichkeit oder Hochzeit", so der Sprecher.