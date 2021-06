Wegen schwerer Regenfälle waren Feuerwehr und Polizei an vielen Orten in Baden-Württemberg im Einsatz. In Neckarsulm stand das Audi-Werk unter Wasser. Im Kreis Biberach kam ein Mann ums Leben.

In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Er sei am Montagabend im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Erst Stunden später nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute den 65-Jährigen bergen. Insgesamt wurden über 20 Häuser in der Gemeinde durch die Überschwemmungen beschädigt.

Audi-Werk in Neckarsulm unter Wasser

In Heilbronn ist es am Montagabend zu rund 50 unwetterbedingten Einsätzen der Polizei gekommen. Zahlreiche Keller seien durch den Starkregen vollgelaufen, sowie Straßen überflutet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es kam zudem zu drei Verkehrsunfällen durch Aquaplaning mit einem Verletzten. In Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) stand durch die Unwetter das Werk des Automobilherstellers Audi unter Wasser. Ebenso wurden zahlreiche Zufahrtsstraßen zum Werk aufgrund der Wassermassen gesperrt, wie die Polizei sagte. Die Feuerwehr konnte das im Audi-Werk befindliche Wasser noch am Abend abpumpen.

7Aktuell

Ellhofen: Streifenwagen überschlägt sich auf regennasser Autobahn

Wegen des Regens hat ein Polizist auf dem Weg zu einem Einsatz auf der A6 im Kreis Heilbronn die Kontrolle über einen Streifenwagen verloren. Das Polizeiauto kam am Montag von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer und die ebenfalls verletzte Beifahrerin ins Krankenhaus, wie Kollegen der beiden mitteilten. Der Streifenwagen musste nach dem Aquaplaning-Unfall auf Höhe Ellhofen abgeschleppt werden.