Nach Hochwasser und leichten Überschwemmungen in Baden-Württemberg entspannt sich die Lage etwas. Jedoch kommt es vereinzelt weiterhin zu einem Wiederanstieg der Wasserstände.

"Das Hochwasser in den kleineren und mittleren Flüssen in der Südhälfte des Landes ist größtenteils deutlich abgeklungen", schreibt die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) am Dienstagmorgen in ihrem Lagebericht. Tauwetter und erneuter Regen verzögern jedoch den Rückgang in einigen größeren Gewässern, wie etwa der Donau.

Wasserstände am Pegel Maxau weiter hoch

In Verbindung mit weiterem Tauwetter erwartet die HVZ bis Mitte der Woche einen leichten Wiederanstieg der Wasserstände im Neckar und der Donau. Auch am baden-württembergischen Abschnitt des Mains werde aktuell weiterhin der Hochwassermeldewert überschritten.

Am Oberrhein fallen laut Hochwasservorhersagezentrale aktuell die Wasserstände. Am Pegel Maxau werden nach den derzeitigen Vorhersagen die Wasserstände bis zum Wochenende bei rund acht Meter liegen. Derzeit beträgt der Wasserstand etwas weniger als acht Meter.

Deiche am Rhein werden kontrolliert

Die sogenannte Wasserwehr wird auch in den kommenden Tagen die Rheindämme etwa zwischen Iffezheim und Karlsruhe kontrollieren. Auch in der Südpfalz sind die Mitarbeiter der Deichmeisterei unterwegs, um wegen des anhaltenden Hochwassers mögliche Schwachstellen zu finden. Noch bis zum Wochenende bleibt nach Einschätzung der Hochwasservorhersagezentrale die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt.