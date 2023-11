Es regnet wieder in Baden-Württemberg. Das hat zur Folge, dass viele Flüsse kritische Wasserstände überschreiten. Davon ist der Schiffsverkehr auf dem Rhein und Neckar betroffen.

Der neuerliche Regen hat am Freitag in Baden-Württemberg erneut zu steigenden Wasserständen der Flüsse geführt. Bei Heidelberg hat der Neckar inzwischen die kritische Marke überschritten. Laut Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) wird die Schifffahrt dann entsprechend eingestellt. Zuvor war das bereits bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) der Fall. In der Region Heilbronn-Franken führen die Flüsse Neckar und Kocher enorm viel Wasser. Am Kocher bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) hat der Pegelstand mit über 2,80 Metern einen kritischen Wert erreicht. Hier soll der Wasserstand allerdings am Nachmittag schon wieder fallen, so ein Sprecher der HVZ.

Laut Hochwassermeldezentrale sind fast überall auf dem Neckar die kritischen Wasserstände erreicht, bei denen die Schifffahrt eingestellt werden muss. Das betrifft im Bereich Esslingen und Stuttgart den Abschnitt zwischen Deizisau (Kreis Esslingen) und Hofen; hier wurde am frühen Nachmittag die Schifffahrt vorläufig eingestellt.

Neckar führt viel Wasser

In Horb (Kreis Freudenstadt) stand der Neckar-Pegel am Morgen bei über 3,20 Metern, in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) bei 3,80 Metern. Inzwischen sei an beiden Orten der Scheitelwert erreicht, teilte die HVZ mit.

In Horb warnte die Freiwillige Feuerwehr, dass durch das Hochwasser Ufer aufgeweicht sein könnten. Wer am Neckar spazieren gehe, könne also abrutschen. Zudem fließt das Wasser schnell und reißt viel mit, auch Äste und Holz, das der Sturm der vergangenen Tage abgerissen hat.

Rhein bei Maxau noch über kritischer Schwelle

Am Rhein-Pegel Maxau ist weiter die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten - mit der Folge, dass auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe die Schiffe nicht mehr weiterfahren können. Dort wurde in den frühen Morgenstunden der Höchstwasserstand von 8,05 Metern erreicht. "Derzeit und in den kommenden Tagen fallen die Wasserstände, jedoch nicht kontinuierlich. Mit zwischenzeitlichen leichten Wiederanstiegen ist zu rechnen", so die HVZ.

Bei Basel ist der Rhein aktuell für die Schifffahrt freigegeben, der Pegelstand Rheinhalle liegt derzeit mit rund 7,60 Metern deutlich unter der Marke von 8,20 Metern, ab der der Rhein an dieser Stelle für Schiffe gesperrt wird.

Dreisam in Freiburg steigt: Rad- und Fußwege gesperrt

In Freiburg ist die Dreisam im Stadtteil Ebnet wieder über die Hochwassermarke von 1,50 Metern gestiegen. Deshalb sind die Rad- und Fußwege entlang des Flusses erneut gesperrt. Normalerweise fließen bei Ebnet im Schnitt knapp sechs Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch, im Moment sind es 45 Kubikmeter. Das ist die mehr als achtfache Menge des üblichen Durchflusses. Laut HVZ wird wegen der anhaltenden Regenfälle der Pegel der Dreisam weiter steigen. Andere Flüsse im Schwarzwald, wie die Kinzig, die Wiese oder die Murg, haben den Angaben zufolge aktuell keine kritischen Werte überschritten.

Donau überflutet Sportplatz

Die Donau trat nach den Regenfällen unter anderem bei Riedlingen (Kreis Biberach) über die Ufer. Dort wurde ein Sportplatz überflutet. Für die baden-württembergische Donau sei für den Pegel Berg der Wasserstand eines zweijährlichen Hochwasserereignisses erreicht worden, so die HVZ.

Generell sieht die HVZ aktuell aber keine große Gefahr durch Hochwasser in Baden-Württemberg. Es könne sein, dass flussnahe Straßen und Plätze gesperrt werden müssten.

In der Nacht zum Samstag soll es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Baden-Württemberg nur vereinzelt regnen.