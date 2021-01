Mit steigenden Temperaturen in Baden-Württemberg schmilzt der Schnee nahezu vollständig. Hinzu kommt viel Regen. Nun warnen Wetterexperten vor Tauwetter mit Hochwasser im Land.

Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale vom Donnerstag wird es in dieser Woche viel Regen und warme Temperaturen in Baden-Württemberg geben. Demnach schmilzt die Schneedecke in den Hochlagen teilweise und in den mittleren Höhenlagen vollständig. Die Folge: rasche Anstiege der Wasserstände.

Rhein: Schifffahrt wird voraussichtlich eingestellt

Insbesondere an Flüssen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben und im Allgäu ist mit Hochwasser zu rechnen, aber auch in der Donau und im Neckar werde deutliches Hochwasser erwartet.

Am Rhein wird voraussichtlich am Freitag sogar die Hochwassermarke 2 erreicht, bei der die Schifffahrt eingestellt werden muss. Überschreitet der Pegel Maxau die 7,50 Meter-Marke, darf zwischen Iffezheim (Landkreis Rastatt) und Mannheim kein Schiff mehr auf den Rhein. Für die Bäche und Flüsse im Nordschwarzwald gibt es noch keine Hochwasser-Warnungen.

Wangen im Allgäu schließt Durchlässe in Stadtmauer

Weiter im Süden des Landes könnte der Fluss Argen bis zum Wochenende auf einen Pegel von drei Meter oder mehr ansteigen. Im Zuge dessen setzt die Stadt Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) schützende Dammbalken an den Zugängen zur Altstadt ein und blockiert Fußgänger-Stege über die Argen.

Meteorologen warnen vor orkanartigen Böen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für die Südhälfte des Landes für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag Tauwetter voraus. "Wir rechnen für Freitag und Samstag gebietsweise mit Mindesttemperaturen von zehn Grad", sagte Marco Puckert vom DWD am Dienstag. Für den Südwesten des Landes warnten die Meteorologen zudem vor orkanartigen Böen.