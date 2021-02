Nach Hochwasser und Überschwemmungen in Baden-Württemberg am Wochenende entspannt sich die Lage weiter - allerdings nur langsam.

Die hohen Wasserstände vieler kleinerer und mittlerer Flüsse sind bereits deutlich gesunken und fallen weiter, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Montag mit.

Entwarnung am Neckar

Tauwetter und erneuter Regen verzögern den Rückgang allerdings. Vor allem am Rhein ist nach Angaben der HVZ nicht mit einer schnellen Entspannung zu rechnen. Die Schifffahrt muss vermutlich noch bis zum Wochenende eingestellt bleiben, so die Prognose.

Auch die Wasserstände der Donau könnten aufgrund der Wetterlage erneut steigen, wenn auch nicht mehr so stark wie in den zurückliegenden Tagen. Ebenfalls steigt das Main-Hochwasser weiter. Entwarnung gibt es dagegen für den Neckar. Dort fallen die Wasserstände.

Wenige Schäden gemeldet

Zu großen Schäden oder gar katastrophalen Zuständen kam es am Wochenende nicht. Teilweise wurde sogar mit deutlich höheren Pegelständen gerechnet. In Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis stürzte ein Teil einer Mauer ein, in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) wurde ein Obdachloser gerettet, der hüfthoch im Wasser stand, in Rastatt-Plittersdorf wurde ein gekenterter Kanufahrer aus dem Altrhein gezogen.

Leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde eine Schule und der Keller eines Vereinsgebäude in Meckenbeuren (Bodenseekreis), die durch das Hochwasser vollliefen. Die genaue Schadenssumme ist hier allerdings noch unklar.