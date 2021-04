An den 36 Hochschulen in Baden-Württemberg soll sich künftig mehr Personal um die Studierenden kümmern. Das Wissenschaftsministerium kündigte an, dass rund 90 neue Stellen geschaffen werden. Damit soll das Studieren in Baden-Württemberg attraktiver werden. Ziel sei es, einen optimalen Start zu ermöglichen und Studierende auch während des gesamten Studiums zu unterstützen, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Damit soll zugleich die Zahl der Studienabbrüche weiter gesenkt werden, hieß es. In Baden-Württemberg beginnt am 1. April 2021 das Sommersemester.