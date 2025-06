Die Hitzewelle erreicht am Sonntag in Baden-Württemberg ihren vorläufigen Höhepunkt. Stellenweise soll es 37 Grad warm werden - kaum eine Region ist vor der Hitze sicher.

Schon in den vergangenen Tagen herrschte sommerliches Wetter in Baden-Württemberg - am Sonntag klettert die Thermometer-Anzeige aber nochmal höher. Bis zu 37 Grad soll es in manchen Regionen heiß werden. Das betreffe in erster Linie die Region zwischen Karlsruhe und Mannheim sowie den Kraichgau, sagt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz.

Hitze sogar in Höhenlagen

Doch nicht nur entlang des Rheins sollen Spitzenwerte erreicht werden. Auch in der Region um Offenburg (Ortenaukreis) und in einzelnen Schwarzwaldtälern dürfte das Thermometer mehr als 35 Grad anzeigen. "Sogar im Hochschwarzwald am Titisee kann es 30 Grad heiß werden - das ist schon ungewöhnlich", sagt Schütz.

Es sei deshalb ratsam, ausreichend zu trinken und sich üppig mit Sonnencreme einzucremen - gerne Lichtschutzfaktor 50. Außerdem sollte man sich schonen und während der Mittagshitze keinen Sport machen. Wer sich zu lange in der Sonne aufhalte, riskiere zudem einen Sonnenstich.

Kaum Abkühlung in der nächsten Woche

Die Hitze komme aus Frankreich und habe sich zuvor in Spanien aufgebaut, erklärt der Experte. Sie ziehe zwar zügig über Deutschland - viel kühler soll es aber in der nächsten Woche nicht werden. Am Montag gehe die Temperatur zwar nach unten, durch anstehende Gewitter, könne es aber schwül werden. Zum Mittwoch sollen die Temperaturen dann wieder anziehen.

Deutscher Wetterdienst warnt Southside-Besucher

Die rund 65.000 Menschen, die am Wochenende beim Southside Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) erwartet werden, sollten sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Acht nehmen. Bei den hohen Temperaturen müssten die Fans dort auf genügend alkoholfreie Getränke und ausreichenden Sonnenschutz achten, sagt ein DWD-Meteorologe.

Er empfiehlt Sonnenhüte und warnt davor, zwischen 11 und 14 Uhr das direkte Sonnenlicht zu genießen. Dann sei die Sonnenbrandgefahr besonders hoch. Erst in den Abendstunden werde es für die Festivalbesucher wieder angenehmer.