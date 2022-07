Am Dienstagnachmittag soll es in Baden-Württemberg vorerst zum Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle kommen: Wetterexperte Sven Plöger sagte am Montag Temperaturen zwischen 34 bis 40 Grad voraus. Am Mittwoch folgen Gewitter, am Donnerstag und Freitag gibt es demnach wieder mehr Sonne.