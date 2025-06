Der DWD warnt in BW vor Hitze: Mehr als 30 Grad soll es am Donnerstag und Freitag mancherorts geben. Das sommerliche Wetter birgt auch gesundheitliche Gefahren. Am Wochenende könnten Gewitter folgen.

Sommerfans in Baden-Württemberg kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Purer Sonnenschein und hohe Temperaturen sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag und Freitag zu erwarten. Freitags steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 35 Grad.

Eis schlecken, baden gehen, endlich wieder lange draußen sein: Das Wetter sorgt bei vielen für Vorfreude auf die heißen Sommertage. Es ist aber auch Vorsicht geboten, denn der DWD spricht in weiten Teilen des Landes eine Warnung vor Hitze aus . Es wird dazu geraten die Hitze zu meiden, ausreichend zu trinken und Innenräume möglichst kühl zu halten. Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen kann die Hitze sehr belasten, heißt es auf der Webseite des DWD.

Besonders heiß wird es in Baden-Württemberg laut SWR-Wetterexperten am südlichen Oberrhein und am Hochrhein zum Beispiel in der Ortenauregion, im Hegau und Markgräflerland. Dort kann es am Donnerstag bis zu 32 Grad heiß werden. Möglicherweise dehnt sich die Hitze bis in die Rhein-Neckar-Region aus. Im Rest Baden-Württembergs seien Temperaturen im hohen Zwanzigerbereich zu erwarten.

An den Hitzehotspots im Süden und Südwesten wird es außerdem schwül, sagen die SWR-Wetterexperten. Richtung Odenwald, Hohenlohe und Ostalb ist es besser auszuhalten - hier weht ein leichter Ostwind.

Eine besondere Gefahr bei diesem Wetter stellt der hohe UV-Index dar. Laut SWR-Wetterexperten werden Werte von 8 und in den Höhenlagen, zum Beispiel im Allgäu, auf der schwäbischen Alb und im Schwarzwald, sogar bis 9 erwartet.

Der besonders hohe UV-Index im Süden Baden-Württembergs lässt sich laut SWR-Wetterexperten neben der höheren Lagen auch durch den etwas höheren Stand der Sonne im Süden erklären. Zudem sei in den betroffenen Regionen weniger Dunst als in den Niederungen. Auch dieser könne UV-Strahlung bis zu einem gewissen Grad abschirmen.

Einen solch hohen UV-Index erreiche man in Baden-Württemberg selten, so die SWR-Wetterexperten. Allerdings sei die Sonne um diese Jahreszeit an ihrem Höchststand und daher besonders aggressiv. Deswegen sei ein hoher UV-Index nicht verwunderlich. Vor allem um die Mittagszeit sollte man nach Möglichkeit nicht nach draußen gehen und Haut und Augen vor der Sonne schützen, empfiehlt der DWD.

Zum Wochenende hin steigt das Risiko für Gewitter und Schauer. Am Freitag können sich in den schwüleren Regionen einzelne Gewitterzellen bilden, so die SWR-Wetterexperten. Samstagnachmittag und -abend solle es dann vermehrt zu unwetterartigen Gewittern in Baden-Württemberg kommen. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. Der Sonntag bleibt demnach schwül und gewittrig, die Temperaturen sinken allerdings etwas.