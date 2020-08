Nach der Hitze der vergangenen Tage macht der Sommer in Baden-Württemberg eine kurze Pause. Am Montag gibt es viele Wolken und Schauer.

Die Hitze vom Wochenende hat sich in der Nacht zum Sonntag mit teils kräftigen Gewittern in Baden-Württemberg verabschiedet.

So hoch kletterten die Temperaturen in BW

Am Samstag waren die Temperaturen in Süddeutschland auf weit über 30 Grad geklettert. Am wärmsten war es mit 37,1 Grad in Bad Mergentheim-Neunkirchen (Main-Tauber-Kreis), teilte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. In Bayern war es mit 36,8 Grad in Kitzingen und 36,1 Grad in Regensburg nur wenig kühler. Generell lagen die Temperaturen im Süden und in der Mitte Deutschlands über 30 Grad. Darunter lagen die Werte nördlich einer Linie, die vom Münsterland bis in die Uckermark reichte.

Am Freitag war im südbadischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit 38,5 Grad der bislang höchste Wert des Jahres gemessen worden. Allerdings verzeichnete der DWD auch starke Gewitter in Baden-Württemberg. Dabei seien teilweise knapp 50 Liter pro Stunde und Quadratmeter gefallen, sagte Reinartz.

DWD: "Hochsommer geht nur kurz"

Zu Beginn der neuen Woche wird es nicht wärmer als 20 bis 25 Grad. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 16 Grad im Südschwarzwald und 23 Grad an Oberrhein, Neckar und Tauber, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Angesagt sind viele Wolken und Schauer. Auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen seien möglich. Auch am Dienstag bleibt es zunächst stark bewölkt, zeitweise kann es laut DWD auch noch etwas regnen. Im Tagesverlauf zeige sich häufiger die Sonne. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen auf maximal 29 Grad im nördlichen Rheintal.