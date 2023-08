Hochsommer-Hitze über BW: Kreise verbieten Wasserentnahme

per Mail teilen

Das Wochenende bringt Baden-Württemberg optimales Badewetter. Doch Hitze und Trockenheit sorgen auch für sinkende Gewässerpegel - mancherorts reagiert die Verwaltung mit Verboten.

In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg deutlich. Richtig heiß wird es entlang der Flüsse und in den größeren Städten. Örtlich werden Spitzenwerte von bis zu 34 Grad erwartet.

Bis zu 14 Sonnenstunden sind möglich

Selbst in höheren Lagen - wie auf der Alb oder im Schwarzwald - wird die 30 Grad-Marke überschritten. Die Sonne scheint von früh bis spät, insgesamt sind bis zu 14 Sonnenstunden möglich. Nur über dem Schwarzwald ziehen am Samstagnachmittag noch ein paar Wolken.

Das Wetter am Wochenende eignet sich perfekt zum Baden. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung ist jedoch Vorsicht geboten - wer sich ungeschützt im Freien aufhält, riskiert einen üblen Sonnenbrand. Genauso hochsommerlich geht es dann auch in die neue Woche.

Wasserentnahmeverbot am Bodensee und in Oberschwaben

Hitze und Trockenheit haben aber auch negative Folgen: Wegen Wasserarmut ist es im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis seit Samstag bis vorerst 18. September verboten, aus Gewässern Wasser zu entnehmen.

Im Kreis Ravensburg regelt dies eine Allgemeinverfügung, die am Freitag bekannt wurde. Wer dagegen verstoße, könne mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen, teilte das Landratsamt in Ravensburg mit. Vom Verbot ausgenommen sei das Tränken von Vieh sowie das Schöpfen mit Handgefäßen.

Niederschlag reicht nicht mehr aus

Im Bodenseekreis betrifft das Verbot sowohl Wasserentnahmen für den Gemeingebrauch als auch für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, wie das dortige Landratsamt in Friedrichshafen mitteilte.

Erst vor einer Woche war ein solches Verbot aufgehoben worden - nach den Regenfällen in den vergangenen Wochen hatte sich die Situation der Gewässer kurzfristig entspannt. "Inzwischen reichen die Niederschläge aber nicht mehr aus, um die Pegelstände der Bäche und Seen konstant auf ein ausreichendes Maß ansteigen zu lassen", hieß es in Ravensburg. Durch die niedrigen Wasserstände werde die Gewässerökologie beeinträchtigt. Fische, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen litten zudem unter steigenden Gewässertemperaturen.

Im Kreis Biberach sowie im Kreis Konstanz gelten derzeit ebenfalls Wasserentnahmeverbote. Davon ausgenommen sind der Bodensee, der Hochrhein und die Radolfzeller Aach.