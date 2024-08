Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze im Land. Am Dienstag könnte es einen Jahres-Hitzerekord geben. Auch die Sonnenbrandgefahr ist hoch. Lokal drohen Unwetter mit Starkregen.

Nach dem heißen Wochenende geht die Hitze in Baden-Württemberg weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt immer noch vor den sehr hohen Temperaturen. Auch am Montag war es heiß, bei Höchstwerten von weit über 30 Grad.

Am Dienstag könnte es einen neuen Hitzerekord geben - und Unwetter

Die Nacht auf Dienstag war vielerorts tropisch - die Temperaturen fielen nicht unter 20 Grad. Der Dienstag selbst könnte dann der bislang heißeste Tag des Jahres werden. Für Mannheim sagen Experten Temperaturen von 36 Grad voraus, in der Kurpfalz eventuell sogar 37 Grad. Der bisherige Rekord stammt vom 12. August. Bundesweit war es dem DWD zufolge mit 35,7 Grad in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz am heißesten. In der Nacht auf Mittwoch soll es dann nur noch vereinzelt regnen. Woran man auch denken sollte: Der UV-Index ist laut DWD hoch. Das bedeutet eine hohe Sonnenbrandgefahr. Wer ins Freie geht, sollte sich also mit Sonnencreme eincremen und sich so vor den UV-Strahlen schützen.

Lokale Unwetterwarnung: Starkregen, Hagel und Windböden bis 60 km/h

Ab Dienstagnachmittag breiten sich jedoch Schauer im Land aus. Örtlich kann es auch zu schweren Gewittern mit Sturmböen und Starkregen kommen. Für die Region um Rottweil und Villingen-Schwenningen gibt es aktuell eine amtliche Unwetterwarnung. Dort können vereinzelt Niederschlagsmengen von 30 Litern pro Quadratmeter in der Stunde auftreten. Auch Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Hagel sind möglich.

Am Mittwoch sind ebenfalls Gewitter mit Unwettergefahr möglich

Auch am Mittwoch wird es laut dem DWD erst sonnig. Ab dem Mittag ziehen zunehmend Wolken auf und bringen Schauer und Gewitter. Örtliche Unwetter durch heftigen Starkregen und Hagel seien möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gibt es mancherorts Schauer und Gewitter oder heftigen Starkregen. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 14 Grad.

Dann sollen sich die Temperaturen laut DWD zunächst bei etwa 28 Grad einpendeln. Ein weiterer Hitzerekord wird aufgrund der aktuellen Wettermodelle Ende August und Anfang September nicht mehr erwartet.

Das aktuelle Wetter für Ihren Ort finden Sie immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den TV-Wetterbericht von Montagabend können Sie hier nachschauen:

Wie kann man sich vor der Hitze schützen?

Sommer heißt auch Hitze. Nur, die hohen Temperaturen machen auch vielen Menschen in Baden-Württemberg zu schaffen. Expertinnen und Experten raten deshalb zum Beispiel, viel zu trinken, aber nicht zu kalt. Da eignet sich Tee ganz gut oder Wasser aus dem Hahn oder der Flasche, das nicht gekühlt ist.

Auch beim Duschen versucht der Körper zu kalte Temperaturen auszugleichen. Deshalb lieber das Wasser lauwarm einstellen. Bei 30 Grad und mehr ist beim Essen Salat oft die bessere Wahl als eine warme und deftige Mahlzeit. Auch Lebensmittel, die viel Wasser enthalten, sind sinnvoll. Also zum Beispiel Tomaten, Paprika, Gurken oder Melone.

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt zudem, dass man sich bei der aktuellen Hitze besonders in den Mittagsstunden lieber drinnen aufhalten soll. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium rät, körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Die Abkühlung der Nacht und der frühen Morgenstunden sollten Menschen nutzen, um Räume zu lüften. Tagsüber hingegen sollten Fenster abgedunkelt werden. Als Kleidung empfiehlt das Ministerium leichte, nicht einengende Baumwollkleidung in hellen Farben und eine Kopfbedeckung.

Nicht nur Hitze und Belastung: Aussicht auf Sternschnuppen

Doch der Monat August hat noch andere Seiten: Solange die Sommerabende und -nächte klar sind, gibt es beste Aussichten auf ein Himmelsspektakel. Wer bis nach Mitternacht aufbleibt, kann viele Sternschnuppen sehen, denn die Perseiden sind unterwegs. Der Höhepunkt der Perseiden wird zur Wochenmitte hin erwartet. Dann allerdings könnten Gewitterwolken der Beobachtung einen Strich durch die Rechnung machen.