Die Menschen im Land müssen sich an diesem Sonntag und zum Wochenanfang auf extreme Hitze einstellen. Höchstwerte werden vor allem im Westen und Süden des Landes erwartet.

Schönstes Sommerwetter an diesem Wochenende - doch die strahlende Sonne hat auch eine Kehrseite: Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits am zweiten Tag in Folge vor extremer Hitze in BW. Betroffen sind an diesem Sonntag demnach vor allem die Regionen entlang des Rheins und am Bodensee. Zum Wochenanfang steigen die Temperaturen sogar noch: Örtlich kann es dann bis zu 36 Grad heiß werden.

Der Hitze in BW folgen Gewitter ab Dienstag

Nach Angaben der Wetterexperten startet die neue Woche sonnig und heiß, doch im weiteren Verlauf wird es auch deutlich schwüler. Am Dienstag und Mittwoch ziehen von Westen her Gewitter auf. Diese können dann vereinzelt kräftig ausfallen, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger.

Der TV-Wetterbericht von Samstagabend zum Nachschauen:

Nicht nur Hitze und Belastung: Aussicht auf Sternschnuppen

Doch der Monat August hat noch andere Seiten: Solange die Sommerabende und -nächte klar sind, gibt es beste Aussichten auf ein Himmelsspektakel. Wer bis nach Mitternacht aufbleibt, kann viele Sternschnuppen sehen, denn die Perseiden sind unterwegs. Der Höhepunkt der Perseiden wird zur Wochenmitte hin erwartet. Dann allerdings könnten Gewitterwolken der Beobachtung einen Strich durch die Rechnung machen.