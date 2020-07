Die Temperaturen in Baden-Württemberg steigen immer weiter: Heute wird mit bis zu 38 Grad der bisherige Höhepunkt des Sommers erreicht. Die Nächte bringen teilweise nicht viel Abkühlung.

Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg bis zu 31 Grad im Bergland und bis zu 38 Grad am Oberrhein. Die Höchstwerte werden dabei besonders in den tiefen Lagen in der Ortenau, der Region Karlsruhe und bis hoch nach Mannheim hin erreicht.

Hitze steht über ganz Baden-Württemberg

In den großen Städten im Land kann sich die Hitze dann stark anstauen. Orte mit mäßigeren Temperaturen - in die man sich flüchten könnte - findet man kaum. "Die Hitze steht über ganz Baden-Württemberg", so SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Die 30-Grad-Marke werde tagsüber voraussichtlich im ganzen Land erreicht. Selbst in den höheren Lagen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb sei mit Temperaturen um die 31 Grad zu rechnen.

Vor allem für heute rät der Experte, sich am Mittag und Nachmittag nicht in die Sonne zu legen. Da die Sonne am überwiegend wolkenlosen Himmel kräftig strahlt, sei die UV-Belastung und die Gefahr für einen Hitzschlag sehr hoch, so Mühlbauer.

Kaum Abkühlung in der Nacht auf Samstag

Auch nach Einbruch der Dunkelheit wird die Hitze noch lange zu spüren sein. Heute werde die Temperatur vor allem in den Großstädten im Land erst gegen Mitternacht unter 30 Grad sinken, stellt der SWR-Wetterexperte in Aussicht. Und auch danach bleibe es mindestens 23 Grad warm. "Die Nacht auf Samstag wird schwer erträglich", so Hartmut Mühlbauer.

Erst am Sonntag wird es kühler

Im Laufe des Samstags nähert sich ein Tiefdruckgebiet, deshalb kann es ab dem Nachmittag örtlich Schauer und Hitzegewitter geben. Es bleibt über den Tag hinweg schwül und heiß. Erst am Sonntag kühlt es dann ab, bis dann Mitte der kommenden Woche die nächste Hitze erwartet wird.