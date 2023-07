Wieder große Hitze in BW - am Abend drohen Gewitter

Am Dienstag wird es in Baden-Württemberg erneut sehr heiß - mit Höchstwerten von bis zu 39 Grad. Dann ändert sich die Wetterlage und am Abend kann es teils schwere Unwetter geben.

Auf die Hitze folgen Unwetter: Schon am Mittag kann es in Baden-Württemberg vereinzelt zu leichten Gewittern kommen. Vom Abend bis Mitternacht werden dann vom Westen her schwere Gewitter erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In einzelnen Regionen kann es laut DWD zu heftigem Starkregen, Hagel und Orkanböen kommen. Im Laufe der Nacht verlagern sich die Unwetter weiter nach Osten.

Doch vor der Entspannung soll es am Dienstag laut der Vorhersage noch einmal schwül und heiß werden. Am Oberrhein können die Temperaturen auf bis zu 39 Grad klettern. In Stuttgart werden 36 und am Rhein 37 Grad erwartet. Das heiße Wetter wird laut DWD teilweise bis zum späten Nachmittag anhalten.

Ab Mittwoch soll es kühler werden

Am Mittwoch können die Menschen dann wohl wieder durchatmen: Es kühlt nämlich ab. In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen der Vorhersage zufolge zum Teil deutlich auf unter 30 Grad. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 28 und 29 Grad am Rhein und 25 Grad am Oberrhein.

Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend mit Claudia Kleinert:

Bisher heißestes Wochenende

Am vergangenen Samstag und Sonntag hatte es das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Baden-Württemberg gegeben. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte deshalb vor den gesundheitlichen Risiken gewarnt und zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehe für Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für ältere und pflegebedürftige Menschen.

Daher richten immer mehr Städte und Kommunen sogenannte Hitzeaktionspläne ein. Ziel ist, bei Hitzewarnungen schnell zu handeln und besonders gefährdete Gruppen zu schützen.