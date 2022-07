In den kommenden acht Tagen gehen die Temperaturen stark nach oben. Auch die 40-Grad-Marke könnte geknackt werden. Die Waldbrandgefahr in vielen Regionen steigt schon jetzt.

In Baden-Württemberg wird es in den kommenden Tagen sehr heiß. Bereits am Dienstag sind in manchen Teilen des Landes, wie beispielsweise in Mannheim, mehr als 30 Grad möglich. Am Mittwoch steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 34 Grad bei Freiburg und im südlichen Rheintal. Am Donnerstag können es örtlich auch 36 Grad werden.



Keine Tropennächte in dieser Woche

Auf der Schwäbischen Alb und im Bergland bleibt es dagegen angenehm. Doch auch hier sind bis zu 28 Grad möglich. Auf Tropennächte, in denen es nicht kühler als 20 Grad wird, müssen sich die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger aber noch nicht einstellen. Nachts kühlt es noch auf 18 bis 11 Grad ab.

40-Grad-Marke könnte in BW fallen

Gegen Ende der Woche und am Samstag ist es zwar weiter sommerlich, es wird aber nicht mehr ganz so heiß. Der Regen bleibt allerdings aus. Meist liegt die Temperatur unter 30 Grad. Das ändert sich dann wieder am Sonntag, bevor es am Montag und Dienstag im ganzen Land extrem heiß wird. Dann könnte mancherorts auch die 40-Grad-Marke fallen. "Die Luft ist schon sehr warm und braucht nicht mehr so viel Energie zum Aufheizen", sagt SWR-Wetterexperte Michael Kost.

"Dass an dem ein oder anderen Ort die 40 Grad geknackt werden, ist durchaus möglich."

Gerade am Kaiserstuhl und im Kraichgau, wo es ohnehin fast immer warm ist, dürfte es "sicher wieder knackig" werden, meint Kost. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und am Bodensee, der eine regulierende Wirkung habe, wird es dagegen wohl nicht ganz so heiß.

Wetterexperte: Längere Vorhersagen schwierig

Dabei betont Kost, dass alle Wetterprognosen, die über drei bis vier Tage hinausgehen, schwierig seien. Eine Tendenz sei klar erkennbar, doch müsse man bei diesen Modellen vorsichtig sein. "Jeder Wetterdienst will bei Extremwetter der erste sein", sagt Kost. Dass es sehr heiß werden dürfte, sei aber schon richtig.

Bundesweiter Hitze-Rekord in Nordrhein-Westfalen?

Die bundesweiten Spitzenwerte dürften aber wahrscheinlich nicht in Baden-Württemberg, sondern eher in Nordrhein-Westfalen erreicht werden. Manche Modelle weisen für den Westen Deutschlands in der kommenden Woche bis zu 45 Grad aus. ARD-Meteorologe Karsten Schwenke schreibt auf Twitter, dass er 45 Grad in 30 bis 40 Jahren in Deutschland für möglich gehalten hätte. Nun weist sein Modell bereits für den 19. Juli diesen Jahres 45 Grad aus.

Nach den Rekorden vom Juli 2019 mit mehr als 41 °C im Westen Deutschlands hielt ich es durchaus für möglich, dass wir in 30 ... 40 Jahren auch 45 °C erleben könnten. Und jetzt das: 45 Grad in der Vorhersage für Dienstag, d. 19. Juli 2022 (GFS-Modell). (1/x) https://t.co/WCPnpOsV86

Schwenke schreibt aber auch, dass die 45 Grad "längst nicht sicher" seien. Doch sieht er zumindest das Potential für solche Temperaturen.

ZDF-Meterologe hat solche Modelle für Deutschland noch nie gesehen

Auch ZDF-Meterologe Özden Terli schreibt bei Twitter, dass man erst einmal abwarten müsse. Allerdings könnte das Wetter in der Woche vom 18. Juli extrem werden: "Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen!"

Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen! Das ist absolut extrem, aber nochmal - abwarten! Das wäre keine Schlagzeile von heute aus gesehen. #Klimakrise @wxcharts https://t.co/86uMh3lSYd

Außerdem ist auch noch nicht ganz klar, wie es nach eben diesen besonders heißen Tagen weitergeht. Doch wahrscheinlich wird es etwas abkühlen, aber weiterhin sommerlich mit Temperaturen um die 30 Grad bleiben.

Wenn es im Land extrem heiß wird, sind ausgefallene Orte zum Abkühlen besonders beliebt. Hier gibt es eine kleine Auswahl für Baden-Württemberg:

Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg sehr hoch

Problematisch könnte die Hitze - gerade wenn Regenfälle wie vorhergesagt ausbleiben - besonders für die Wälder werden. In Baden-Baden, Rheinstetten oder Waghäusel (beide Kreis Karlsruhe) wird laut DWD bereits ab Mittwoch (13.7.) die fünfte und damit höchste Warnstufe des Waldbrandgefahrenindex erreicht.

In Freiburg, Singen (Kreis Konstanz) oder am Stuttgarter Flughafen kann das laut Index am Donnerstag (14.7.) der Fall sein. An diesen beiden Tagen könnte die Waldbrandgefahr (mit Stufe vier von fünf) fast überall im Land sehr hoch sein.

Wie dieser SWR-Beitrag aus dem Juni zeigt, ist das mittlerweile auch in Baden-Württemberg ein großes Problem:

Lauterbach warnt vor vielen Todesopfern durch Hitzewelle

Und auch für die Bürgerinnen und Bürger im Land dürfte die Hitze zu einer großen Belastungsprobe werden. So warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unlängst auf Twitter, dass man ältere und kranke Menschen vor der Hitze schützen müsse. "Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen", schrieb er und nahm das Thema Flüssigkeitsaufnahme in den Blick.

Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega Hitzewelle zu schützen. Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitkeitszufuhr reden. Erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen. https://t.co/mF4sW3kYhK

Ein höheres Risiko besteht laut Landesgesundheitsministerium für "Personen mit einer eingeschränkten Anpassungskapazität". Konkret bedeutet das: Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie ältere und pflegebedürftige Personen sind besonders gefährdet.