SWR1 Hitparade 2021 in Baden-Württemberg gestartet

Am Montag hat die SWR1 Hitparade 2021 angefangen. Über 1.000 Hits werden gespielt - gewählt von den Hörerinnen und Hörern. Die neue (oder alte) Nummer eins steht am Freitagabend fest.

Es gibt sie seit über 30 Jahren und sie ist fast schon eine Institution in Baden-Württemberg: die SWR1 Hitparade. Gut zwei Wochen lang konnten die Hörerinnen und Hörer für ihre Lieblingshits abstimmen: so viele Menschen wie in diesem Jahr haben noch nie mitgemacht. Der erste Song, der am Montagmorgen um kurz nach 5 Uhr gespielt wurde war Platz 1.058: "White Wedding" von Billy Idol.

Hier können Sie die ersten Hitparadenminuten der Moderatoren Ingo Lege und Patrick Neelmeier nochmal nachhören:

Einige Änderungen dieses Jahr bei der SWR1 Hitparade

Anstatt drei gibt es dieses Jahr vier Moderatoren-Paare - jedes mit festen Moderationszeiten. Coronabedingt wird erneut nicht vom Stuttgarter Fernsehturm aus moderiert, sondern aus dem SWR Funkhaus in Stuttgart. Außer von 12 bis 18 Uhr: da senden Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein jeden Tag von einem anderen Ort in Baden-Württemberg aus: am Montag aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), am Dienstag aus Biberach an der Riß, am Mittwoch aus Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz), am Donnerstag aus Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) und am Finaltag (Freitag) aus Karlsruhe-Durlach.

Welcher Song wird in diesem Jahr Nummer 1?

In den vergangenen Jahren lieferten sich besonders zwei Hits immer wieder einen Kampf um Platz 1 der Hitparade: "Bohemian Rhapsody" von Queen und "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin. Im vergangenen Jahr lag Queen vor dem Dauer-Spitzenreiter von Led Zeppelin. Welches Lied dieses Jahr den ersten Platz gemacht hat, steht am Freitagabend gegen 20:30 Uhr fest. Die SWR1 Hitparade wird auch dieses Jahr im Live-Stream übertragen - auf SWR1.de oder über die SWR1 App.