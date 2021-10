Die Geschichte des Bundesgerichtshofs (BGH) reicht zurück bis in die 1950er Jahre. Seither fällt am höchsten Zivilgericht in Karlsruhe der letzte Richterspruch. Denn was hier entschieden wird, kann nicht mehr angefochten werden. In diesem Jahr feiert der BGH sein 70-jähriges Bestehen - ein Rückblick.

Sendung am Do. , 8.10.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW