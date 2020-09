Nach dem Rechtsextremismus-Skandal bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen spricht Baden-Württembergs Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz über die Situation bei der baden-württembergischen Polizei.

SWR: Seit Donnerstag ist die Diskussion über Rechtsextremismus bei der Polizei wieder voll entbrannt. Nachdem bekannt wurde, dass Nordrhein-Westfalen 30 Polizisten in Chats Bilder von Adolf Hitler verschickt haben. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat daraufhin von einer Schande für die Polizei und von keinen Einzelfällen gesprochen. Sehen Sie das ähnlich?

Stefanie Hinz: Der Vorfall in Nordrhein-Westfalen hat uns natürlich auch sehr betroffen gemacht. Das sind wirklich schockierende Nachrichten. So etwas lässt einen nicht kalt. In der Tat zeigt das immer wieder, dass wir da sehr wachsam sein und genau hinschauen müssen - natürlich auch bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg.

Auch hier in Baden-Württemberg gab es bereits ähnliche Fälle. So wurden beispielsweise Anfang des Jahres mehrere Polizeischüler aus Lahr (Ortenaukreis) suspendiert, weil sie nationalsozialistisches Gedankengut in Chats geteilt haben sollen. Was hat sich dadurch bei der Polizei in Baden-Württemberg verändert?

Wenn wir solche Vorfälle bei uns in der Organisation haben, schauen wir natürlich sehr genau hin und handeln dann auch sehr konsequent. Diese sieben Schüler sind alle nicht mehr im Polizeidienst aktiv. Einer von ihnen hat gegen seine Entfernung den Rechtsweg beschritten, wobei das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Aber sechs von ihnen sind endgültig nicht mehr bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg. Damit senden wir ein sehr klares Signal aus, dass wir solche Dinge bei uns nicht dulden. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sehr konsequent zu handeln.

Derzeit wird in Deutschland sehr viel über eine Studie zu Rechtsextremismus bei der Polizei diskutiert. Würden Sie eine solche Studie begrüßen?

So eine Studie wäre eine Momentaufnahme. Zwar hätte man dann möglicherweise Erkenntnisse, mit diesen Erkenntnissen wäre aber das Problem nicht bekämpft. Für mich ist natürlich auch wichtig, zu fragen: Was können wir tun, um diese Dinge zu vermeiden? Jeder einzelne Fall ist einer zu viel.

Den 29 suspendierten Polizisten aus Nordrhein-Westfalen stehen tausende Polizisten in ganz Deutschland gegenüber. Ihnen haben die Beschuldigten keinen guten Dienst erwiesen.

Genau das ist das Problem. Wir haben in Deutschland insgesamt etwa 250.000 Polizistinnen und Polizisten und jetzt haben wir 29 Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen, die sich völlig inakzeptable Dinge in einer Chatgruppe hin und her geschickt haben. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation und das macht auch was mit den Kolleginnen und Kollegen. Sie sagen natürlich auch: "Jetzt müssen wir uns wieder rechtfertigen. Jetzt müssen wir wieder beweisen, dass wir nicht rechtsextrem sind, dass wir nicht generell Rassisten sind."

Teilweise erklären mir auch Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich schon gar nicht mehr trauen, Menschen, die beispielsweise ausländisch aussehen, zu kontrollieren. Weil sie dann die Befürchtung haben, gleich wieder in der Schublade "Rassismus/ Diskriminierung" zu landen. Meines Erachtens nach ist das eine ganz schwierige und gefährliche Entwicklung. Die Polizei hat das Gewaltmonopol im Staat, was gut und richtig so ist. Dieses Monopol übt die Polizei auch mit entsprechendem Fingerspitzengefühl aus. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir gegen solche Umtriebe - wie sie sich jetzt in Nordrhein-Westfalen gezeigt haben - konsequent vorgehen und einschreiten. Solche Kolleginnen und Kollegen gehören nicht in die Polizei des Landes Baden-Württemberg.