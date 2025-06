Am Sonntag haben Spaziergänger in Hinterzarten eine Frauenleiche entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine vermisste 76-Jährige handelt.

Die Leiche wurde nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen in einem Waldstück in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von Spaziergängern entdeckt. Die Ermittler gehen mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich um eine seit dem 29. Mai vermisste 76-jährige Touristin aus der Schweiz handelt.

Hinweise auf Fremdeinwirkung oder eine Straftat gäbe es nach derzeitigem Stand nicht. Das Obduktionsergebnis steht laut Polizei noch aus.

Touristin in Hinterzarten vermisst: Größere Suchaktion blieb ohne Erfolg

Nach ihrem Verschwinden vor rund zwei Wochen hatten mehrere Taucher intensiv nach der Frau gesucht. Auch Rettungshundestaffeln und Drohnen kamen im Rahmen der Suche zum Einsatz. Die 76-Jährige hatte zusammen mit ihrem Ehemann Urlaub in Hinterzarten gemacht und war spurlos aus ihrem Hotel verschwunden.