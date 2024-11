Parcours-Chefin Christa Jung feiert Comeback beim German Masters

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist heute das German Masters zuende gegangen.

Höhepunkt und Abschluss beim Internationalen Reitturnier ist wie immer der "Große Preis", das Weltcup-Turnier im Springreiten.

40 Reiterinnen und Reiter waren am Start - und alle mussten in Parcours gebaut von Christa Jung zeigen, was sie können. Im vergangenen Jahr noch lag die Parcours-Chefin nach einem schweren Unfall im Krankenhaus und es war fraglich, ob sie wieder in den Sport zurückkehren kann.