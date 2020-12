Seit Wochen streiten sich in Baden-Württemberg Grüne und CDU darüber, wie sie mit Geflüchteten in Arbeit umgehen sollen. Aber um was geht es dabei eigentlich? Was genau sind die Knackpunkte?

Warum schiebt Baden-Württemberg gut integrierte Geflüchtete mit einem Job ab? Das fragen sich Unternehmen und Lokalpolitiker seit Wochen. Der Streit entzweit mittlerweile auch die Landesregierung. Aber was genau sind die Hintergründe des Konflikts? Darum streiten sich Grüne und CDU: Mitte Dezember hatten die Regierungspartner eigentlich eine Einigung beim Thema Abschiebungen von Geflüchteten mit Job verkündet: Es sollten zunächst vor allem Straftäter, Identitätstäuscher abgeschoben werden. "Soweit dies in der Verwaltungspraxis gestaltbar ist", erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) damals. "Diejenigen, die integriert sind und Arbeit haben, werden ganz unten hingelegt" - und von den Ausländerbehörden später bearbeitet, erklärte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz die sogenannte Papierstapellösung. Aus Sicht der Grünen wird die Vereinbarung vom Innenministerium aber nicht eingehalten. Seit Wochen gibt es immer wieder Gespräche, um den Konflikt zu lösen - ohne Ergebnis. Das Innenministerium wiederum vertritt den Standpunkt, es schöpfe schon alle rechtlichen Möglichkeiten aus. "Ermessen kann man nur dort ausüben, wo es auch ein Ermessen gibt", sagte Innenminister Strobl zuletzt. Das Land müsse sich an Bundesrecht halten. Das ist das konkrete Problem: Betroffene in der aktuellen Diskussion sind Geflüchtete, die einen Job haben und deren Asylantrag abgelehnt worden ist. Somit müssen sie grundsätzlich abgeschoben werden. In vielen Fällen geht das nicht, weil die Identität nicht geklärt ist, zum Beispiel der Reisepass fehlt. Bis das klar ist, gelten sie als geduldet. Die Bundesregierung hat jetzt eine neue Möglichkeit der Duldung eingeführt: Abgelehnte Asylsuchende mit Job können eine Beschäftigungsduldung beantragen. Dann dürfen sie länger bleiben (30 Monate) und weiter hier arbeiten. Die Hürden dafür sind aber hoch: Eine Beschäftigungsduldung bekommt nur jemand, der unter anderem schon 12 Monate in Deutschland geduldet ist und seit anderthalb Jahren hier arbeitet. Diese Lösungsmöglichkeiten gibt es: Die Grünenfraktion im Landtag, mehrere Juristen und zuletzt auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg betonen in einem Urteil: Behörden könnten bei der Entscheidung über eine Beschäftigungsduldung einen Spielraum nutzen. Sie könnten Übergangsregelungen für bestimmte Fälle schaffen: Mit einer Ermessungsduldung. Ist ein Geflüchteter zum Beispiel erst acht Monate geduldet, aber sonst sind alle Voraussetzungen erfüllt, dann fehlen ihm vier Monate, um eine Beschäftigungsduldung bekommen zu können. Den Zeitraum, so argumentieren die Befürworter, könnten die Behörden mit einer Ermessensduldung überbrücken. Gründe dafür können Menschen humanitäre Gründe oder ein öffentliches Interesse sein. "Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern." Aufenthaltsgesetz § 60a Abs 2, Satz 3 Unternehmen, die dringend Arbeitskräfte brauchen, könnten als öffentliches Interesse gelten, argumentieren die Grünen. Das Innenministerium sieht diesen Spielraum nicht. Eine weitere Lösung könnte eine Bundesratsinitiative der Landesregierung sein. Dabei sind sich Grüne und CDU einig, dass sie das Aufenthaltsgesetz nochmal ändern wollen. Sie wollen die Hürde für eine Beschäftigungsduldung senken. Um so viele Menschen geht es: Genau kann das niemand sagen. Es werde statistisch nicht erfasst, wie viele Geflüchtete einen Job haben, aber abgeschoben werden müssten, so ein Sprecher des Innenministeriums. Insgesamt leben rund 24.000 geduldete Geflüchtete in Baden-Württemberg, die abgeschoben werden müssten. Zudem verhandeln die Gerichte in Baden-Württemberg zurzeit noch knapp 33.000 Asylverfahren.