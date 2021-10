Im Spätsommer und Herbst entwickeln sich die Hagebutten zu wahren Vitaminbomben - wie an diesem Strauch am Sonntag (12.9.) in einem Garten in Karlsruhe. Ab jetzt können die Früchte geerntet werden, die Erntezeit dauert bis in den Winter. Am höchsten ist der Gehalt an Vitamin C mit etwa 430 Milligramm pro 100 Gramm in der getrockneten Frucht der Hagebutte - damit hat sie mehr Vitamin C als eine Zitrone. Außerdem enthalten Hagebutten Vitamin A, Vitamin B6, Calcium, Magnesium und Eisen in größeren Mengen.

