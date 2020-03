Kühl und verregnet ist es am Dienstag (10.3.) in Baden-Württemberg - so wie hier am frühen Morgen in Ravensburg. Aber es gibt Hoffnung auf den Frühling: In den nächsten Tagen soll es im Land sonniger und wärmer werden. Wird auch Zeit, Mitte März!

dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa