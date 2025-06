Die Sonne ist weiterhin recht aktiv und hat eine große Teilchenmenge Richtung Erde geschickt. Damit gibt es wieder Polarlichter zu sehen - mit einer kleinen Chance auch in BW.

In der Nacht zum Montag besteht in Deutschland eine Chance auf Polarlichter. Die US-Atmosphärenbehörde NOAA hat einen Massenauswurf geladener Teilchen der Sonne in Richtung Erde registriert, der ein solches Schauspiel auslösen könnte.

Heidelberger Astronomin: "Polarlichtwahrscheinlichkeiten sehr hoch"

Polarlichter sind normalerweise bei uns in Europa am Besten in Skandinavien zu beobachten. Doch ist die Sonne sehr aktiv, ist dieser magische Nachthimmel auch bei uns zu sehen. So auch in der kommenden Nacht. Die Heidelberger Forscherin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie sagte, die Chancen stehen prinzipiell nicht schlecht. "Tatsächlich sind die Polarlichtwahrscheinlichkeiten für die kommende Nacht sehr hoch, auch auf mittleren Breiten, also bis in den Alpenraum." Genaue Vorhersagen seien aber wie immer schwer zu treffen.

Die besten Aussichten für einen Blick auf das mögliche Himmelsschauspiel gebe es in der Mitte Deutschlands und in der Nordwesthälfte - von Nordrhein-Westfalen Richtung Nordsee und Ostsee, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Hoffen auf Wolkenlücken in BW

Den Blick auf die Polarlichter in Baden-Württemberg könnten dichte Wolken, Starkregen und Gewitter vermiesen. Denn die kommende Nacht sei nicht optimal, sagte SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Zwar werde es zwischen einzelnen Schauern und Gewittern auch mal kurz aufreißen, aber die Wahrscheinlichkeit sei nicht sehr hoch, dass man in Baden-Württemberg die Polarlichter wird sehen können.

Durch die Gewitter gebe es ein weiteres Problem. Denn durch die Blitze werde der Nachthimmel zusätzlich erhellt, so Hartmut Mühlbauer. Dies senke die Wahrscheinlichkeit weiter, dass die Polarlichter gesehen werden können. Alles in allem könne man nicht ausschließen, dass jemand in Baden-Württemberg in der kommenden Nacht Polarlichter sehen wird. Dies sei aber dann ein sehr großer Zufall, sagte der SWR-Wetterexperte.

Wie entstehen Polarlichter?

Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen. Der Einschlag des aktuellen Massenauswurfs "könnte einen schweren geomagnetischen Sturm der Kategorie G4 auslösen, mit Polarlichtern, die über Europa und vielen US-Bundesstaaten sichtbar sein könnten", berichtete der private Weltraumwetterdienst Spaceweather.com. "Dieses Ereignis wird zwar nicht so stark sein wie der berühmte Sturm im Mai 2024, könnte jedoch zu den bedeutenderen Ereignissen des aktuellen Sonnenzyklus 25 gehören, falls sich tatsächlich ein schwerer Sturm entwickelt."

Diese Bilder von Polarlichtern in Baden Württemberg haben uns Userinnen und User im Mai 2024 geschickt.

Der Wechsel zwischen starker und schwacher Sonnenaktivität verläuft in Zyklen von rund elf Jahren. Der aktuelle Zyklus befindet sich gerade in seiner maximalen Phase, die ein paar Jahre dauern kann und in der es stets relativ viele Sonneneruptionen gibt.