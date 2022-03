15 Tonnen Hilfsgüter: Hilfstransport macht sich auf den Weg Richtung Ukraine

per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg startet den ersten Hilfskonvoi für die Ukraine. Mit dabei ist unter anderem auch Schutzausrüstung für zivile Ersthelfer.

An diesem Wochenende startet der erste Hilfstransport des Landes Baden-Württemberg für die Ukraine. An Bord sind 15 Tonnen Hilfsgüter. Dafür hat die grün-schwarze Landesregierung eine Million Euro bereitgestellt.

Die Hilfsgüter sind nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums vor allem für die Ausstattung von zivilen Ersthelfern in der Ukraine und für die medizinische Erstversorgung gedacht. Nach der Beladung im Zentrallager des DRK in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) soll der Hilfstransport an die polnisch-ukrainischen Grenze aufbrechen.

Schutzausrüstung für Ersthelfer

Weil zivile Ersthelfer in der Ukraine unzureichend ausgerüstet seien, liefert das Land für 800 Zivilschutzkräfte Schutzausrüstung wie Helme, Handschuhe und Handlampen, so eine Sprecherin des Innenministeriums gegenüber dem SWR. Außerdem würden Geräte zum Transport von Verletzten und Notfallrucksäcke mit Erste-Hilfe-Material geliefert, damit Menschen aus bombardierten und eingestürzten Häusern erstversorgt werden können.