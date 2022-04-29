Як я можу отримати медичну допомогу? Де я можу знайти житло та як отримати продукти? Найважливіші пропозиції допомоги в Баден-Вюртемберзі - українською.



Wie bekomme ich medizinische Hilfe? Wo kann ich eine Unterkunft finden und wie erhalte ich Lebensmittel? Wir nennen die wichtigsten Hilfsangebote in Baden-Württemberg - auf Ukrainisch.

Тут ви знайдете інформацію з приводу місцевих та персональних консультації з усіх питань для дорослих і молодих біженців у Баден-Вюртемберзі. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Також є спеціальні пропозиції для молоді. (ось пропозиція)

Hier gibt es zu allen Fragen lokale und persönliche Beratung für erwachsene und jugendliche Geflüchtete in Baden-Württemberg. (Hier geht es zum Angebot)

Zudem gibt es spezielle Anlaufstellen für Jugendliche. (Hier geht es zum Angebot)

Ще більше загальної інформації надає Федеральне міністерство внутрішніх справ на своєму порталі – українською, російською, німецькою та англійською мовами. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Noch mehr allgemeine Informationen stellt das Bundesinnenministerium in seinem allgemeinen Hilfeportal zur Verfügung - in ukrainischer, russischer, deutscher und englischer Sprache. (Hier geht es zum Angebot)

Techniker Krankenkasse (TK) пропонує англомовний пошук лікарів, які володіють українською мовою. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet eine englischsprachige Suche nach Ärztinnen und Ärzten, die Ukrainisch sprechen können. (Hier geht es zum Angebot)

Палата психотерапевтів Баден-Вюртемберга опублікувала перелік психотерапевтичних послуг українською, російською або англійською мовами. (ось пропозиція)

Die Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg hat eine Liste psychotherapeutischer Behandlungsangebote in ukrainischer, russischer oder englischer Sprache veröffentlicht. (Hier geht es zum Angebot)

Усі відповідi про школу в Баден-Вюртемберзі надає Міністерство культури на своїй домашній сторінці. (ось пропозиція)

Alle Fragen rund um Schule in Baden-Württemberg beantwortet das Kultusministerium auf seiner Homepage. (Hier geht es zum Angebot)

4. В'їзд та розміщення / Einreise und Unterkunft

Питання щодо в’їзду, можливого розміщення та інші важливі теми для українських біженців українською мовою. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію Федерального міністерства внутрішніх справ та тут на портал асоціації «Нові німецькі медіавиробники»)

Fragen zur Einreise, möglicher Unterkunft und weiteren wichtigen Themen speziell für ukrainische Geflüchtete auf Ukrainisch. (Hier geht es zum Angebot des Bundesinnenministeriums und hier zum Portal des Vereins "Neue deutsche Medienmacher")

Міністерство з питань міграції Баден-Вюртемберга дає відповіді також на інші запитання на своєму веб-сайті, наприклад, про дозвіл на проживання чи заяву про надання притулку. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Das baden-württembergische Ministerium für Migration beantwortet auf seiner Seite weitere Fragen, etwa zur Aufenthaltserlaubnis oder zum Asylantrag. (Hier geht es zum Angebot)

5. Робота і професія / Arbeit und Beruf

Інформація про роботу в Німеччині від агентства зайнятості з номерами телефонів, за якими працівники можуть дати консультацію українською та російською мовами. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Informationen zum Arbeiten in Deutschland von der Arbeitsagentur mit Telefonnummern, unter denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Ukrainisch und Russisch beraten. (Hier geht es zum Angebot)

Інформаційний портал Федерального уряду для визнання іноземних професійних кваліфікацій. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. (Hier geht es zum Angebot)

6. Мобільність / Mobilität

Усім громадським транспортом можна їздити безкоштовно з українським паспортом. Для далеких поїздок українцям потрібен квиток "helpukraine", який вони можуть отримати онлайн або на вокзалі безкоштовно. Українського паспорта достатньо лише для в’їзду з кордону до Берліна, Дрездена, Нюрнберга чи Мюнхена. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Alle öffentlichen Nahverkehrsmittel können mit dem ukrainischen Pass kostenlos genutzt werden. Für Reisen im Fernverkehr benötigen Ukrainerinnen und Ukrainer ein "helpukraine"-Ticket, das sie kostenfrei online oder am Bahnhof bekommen. Lediglich für die Einreise von der Grenze nach Berlin, Dresden, Nürnberg oder München reicht ein ukrainischer Pass aus. (Hier geht es zum Angebot)

7. Харчування / Verpflegung

Українці, які прибувають, можуть скористатися безкоштовними талонами на їдальню чи магазини одягу. Наприклад: "Tafel e.V.". (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Abseits der Versorgung in einer Erstaufnahmeeinrichtung können ankommende Ukrainerinnen und Ukrainer kostenlose Angebote für Suppenküchen oder Kleiderkammern wahrnehmen. Ein Beispiel sind viele Stellen der "Tafel e.V.". (Hier geht es zum Angebot)

Асоціація ветеринарів надає огляд того, як поводитися з домашніми тваринами, яких ви привозите з собою. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Der Tierärzteverband bietet eine Übersicht zum Umgang mit mitgebrachten Haustieren. (Hier geht es zum Angebot)

Такі компанії, як o2 Telefónica, Vodafone і Telekom роздають українцям SIM-карти. Принаймні на деякий час дзвінки та повідомлення з людьми в інших країнах ЄС та в Україні будуть безкоштовними.

У деяких випадках також надаються для використання маршрутизатори даних або Wi-Fi. Доступ надають місцеві організації або місцеві радіостанції наприклад, у Штутгарті, Мосбаху, Ротвайлі, Єштеттен або Бад-Вальдзе в Баден-Вюртемберзі. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію Telekom, тут для інформації про o2 Telefónica і тут для пропозиції Vodafone)

Unternehmen wie o2 Telefónica, Vodafone oder die Telekom verschenken SIM-Karten an Ukrainerinnen und Ukrainer. Zumindest für einige Zeit sind Telefonie und SMS mit Menschen in anderen EU-Ländern und der Ukraine damit kostenfrei.

Teilweise werden auch Datennutzung oder WLAN-Router zur Verfügung gestellt. Zugang gibt es über Hilfsorganisationen oder an lokalen Stationen, in Baden-Württemberg beispielsweise in Stuttgart, Mosbach, Rottweil, Jestetten oder Bad Waldsee. (Hier geht es zum Angebot der Telekom, hier zu den Infos für o2 Telefónica und hier zum Angebot von Vodafone)

Федеральне управління з питань міграції та біженців надає додаток (App) з інформацією англійською мовою. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt eine App mit Informationen in englischer Sprache bereit. (Hier geht es zum Angebot)

За допомогою App Федерального управління з питань міграції та біженців, ви можете отримати kонсультацію у чаті. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Eine Beratung per Chat gibt es in der App der Migrationsberatung. (Hier geht es zum Angebot)

Центри освіти для дорослих (Volkshochschulen) у Баден-Вюртемберзі пропонують безкоштовні інтеграційні та початкові курси німецької мови, як і інші заклади, у них також є App із мовними курсами. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Die Volkshochschulen in Baden-Württemberg bieten vor Ort kostenfreie Integrations- und Deutsch-Einstiegskurse an, wie andere Institutionen haben sie aber auch eine App mit Sprachkursen. (Hier geht es zum Angebot)

Новини Tagesschau українською - пропозиція від ARD. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Новини Tagesschau російською - пропозиція від ARD. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Die Tagesschau-Nachrichten auf Ukrainisch - ein Angebot der ARD. (Hier geht es zum Angebot)

Die Tagesschau-Nachrichten auf Russisch - ein Angebot der ARD. (Hier geht es zum Angebot)

Дитяча сторінка для українських біженців з ARD. (Натисніть тут, щоб переглянути пропозицію)

Eine Seite mit Kinderprogramm für ukrainische Geflüchtete von der ARD.

(Hier geht es zum Angebot)