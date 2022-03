Hilfsaktionen in BW: Hirschberg sammelt Sachspenden für Menschen in der Ukraine

per Mail teilen

Inna Göhrig hat in ihrem Wohnort Hirschberg bei Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) eine Spendenaktion für die Ukraine organisiert. Sie sammelt mit anderen Helferinnen und Helfern Sachspenden wie Hygieneartikel und Kerzen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Auch in Stuttgart sammeln sie für eine Fahrt in die Ukraine.