Nach Weihnachtsmarkt-Aus: Corona-Hilfen für Schausteller verlängert

Bei Schaustellern und Veranstaltern ist die Verzweiflung groß darüber, dass die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Nun hat die Landesregierung BW die Corona-Hilfen verlängert.

Die grassierende vierte Corona-Welle beschert den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg ein jähes Ende. Am Samstag soll eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten, mit der die Landesregierung den Budenzauber verbietet. Manche Märkte müssen abrupt schließen, andere öffneten gar nicht erst. Die Reaktionen im Land reichen von Verständnis über Ärger bis Verzweiflung.

Letztere herrscht vor allem bei den Schaustellerinnen und Schaustellern. "Zum Teil waren die Fritteusen schon gefüllt und der Glühwein stand bereit", hatte der Chef des Schaustellerverbands in Baden-Württemberg, Mark Roschmann, am Dienstag gesagt. Der Verband hatte finanzielle Hilfen gefordert, damit die Branche durch den Winter komme. Die Lage sei vor allem prekär, weil die meisten Weihnachtsmärkte erst kurz vor Beginn oder sogar erst nach der Eröffnung abgesagt wurden.

Landesregierung verlängert Corona-Hilfen

Unterstützung hat nun das Landeswirtschaftsministerium in Aussicht gestellt. Marktkaufleute und Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche können länger finanzielle Unterstützung beim Land beantragen. Laut Ministerium können entsprechende Anträge jetzt bis Ende März nächsten Jahres gestellt werden. "Durch die neuen pandemiebedingten Einschränkungen im Veranstaltungs- und Freizeitbereich stehen viele Betriebe wieder mit dem Rücken zur Wand", erklärte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einer Mitteilung.

Die Landesregierung verschärft die Corona-Maßnahmen, weil die Intensivstationen im Land am Limit sind. Wie sich die Auslastung entwickelt:

Karlsruher OB kritisiert Weihnachtsmarktabsage scharf

Ärger darüber, dass die Märkte verboten wurden, herrscht etwa in Karlsruhe. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) warf der Landesregierung Planlosigkeit vor. Er sei geschockt von der Entscheidung. Der Karlsruher Weihnachtsmarkt, der unter 2G-Plus-Regeln stattfinde, sei der sicherste Ort in Karlsruhe, wenn man sich nicht gerade in ein Zimmer einschließt, betonte Mentrup gegenüber dem SWR. Infektiologisch sei die Entscheidung nicht begründbar. Man dränge das vorwiegend junge Publikum jetzt in unkontrollierte private Feiern. Wann genau der Karlsruher Weihnachtsmarkt auf den verschiedenen Plätzen der Stadt schließen muss, sei auch noch nicht mitgeteilt worden. Im näheren Umkreis müssen nun auch die Märkte in Rastatt, Baden-Baden und Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) dicht machen. Die Stadt Pforzheim, wo der Markt schon vor der Ankündigung der Landesregierung abgebrochen worden war, will Beschickern unter die Arme greifen. Unter anderem hat die Verwaltung angekündigt, verderbliche Lebensmittel abzunehmen und für soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen.

"Tonnenweise Lebensmittel und Material sind im Müll gelandet."

Auch in Mannheim gibt es Zweifel, ob es zielführend ist, die Märkte zu verbieten. Mit Maskenpflicht, wenigen Ausschankstellen, einer limitierten Besucherzahl und der 2G-Plus-Regel sei das Markttreiben eigentlich gut geregelt, sagte Stefany Goschmann von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft. Die Absage berge die Gefahr, dass sich Menschen nun in geschlossenen Räumen treffen würden.

Stadt Heidelberg befürwortet Absage

Beinahe erleichtert äußerte sich das Stadt-Marketing in Heidelberg: Geschäftsführer Matthias Schiemer sagte dem SWR, das Ganze sei den Menschen ja nicht mehr zuzumuten gewesen. Von der Stadt aus habe es sogar Druck auf die Landesregierung gegeben, eine solche Entscheidung zu treffen. Auch die Schausteller und Aussteller seien zum überwiegenden Teil froh darüber, so Schiemer. Einige hätten sich bei ihm bedankt. Der Weihnachtsmarkt in Schwetzingen öffnet nun gar nicht mehr.

In der Region Heilbronn-Franken herrscht mehr Akzeptanz als Verständnis. Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sagte das weihnachtliche Treiben im Spitalpark am Dienstagnachmittag nach Beratungen offiziell ab. Oberbürgermeister Christoph Grimmer dankte Stadtmarketingverein sowie Schaustellerinnen und Schaustellern in einer Mitteilung für das erste Adventswochenende, an dem der Markt noch stattgefunden hatte. Der Weihnachtsmarkt in Heilbronn war bereits vor der Ankündigung der Landesregierung abgesagt worden.

Besucherin in Ulm: "Wir haben es vermutet."

Besucherinnen und Besucher in Ulm sind nicht überrascht, jedoch enttäuscht: "Wir haben es vermutet. Schade", sagte eine Frau dem SWR. Ein Beschicker zeigte sich im SWR-Gespräch enttäuscht, erzählte aber, dass die bisherigen Umsätze eher nicht gut gewesen seien. "Mit diesem 2G-Plus sind jetzt auch wenig Leute gekommen."

Bei all den Corona-Regeln fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten. Was in welchem Stadt- oder Landkreis aktuell gilt:

Ersatz-Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Weihnachtsmarkthändlerinnen und -händler in Stuttgart sind vorsichtig optimistisch. Der Grund: Mit einem Ersatz-Weihnachtsmarkt hat die Stadt für eine Alternative zum eigentlichen Budenzauber gesorgt, der schon vor einiger Zeit abgesagt worden war. Für den Ersatz wurden die Buden weit über die Innenstadt verteilt - was zum Start am Mittwoch bereits gut ankam. "Es ist so schön, hier ein bisschen Weihnachtsstimmung zu bekommen", sagte ein Paar dem SWR. "Aber mehr Tannenbäume und Glühwein wäre schon schön gewesen." Von der Schaustellerfamilie Kritz Baumstriezel hieß es: "Wir sind einfach nur froh, dass wir wenigstens das haben."